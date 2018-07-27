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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة وفاة رضيعة فاس

قصة وفاة رضيعة فاس

الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - wood الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:25
كان على الأقل على المخزن أن يغلق هذه الأوكار التي يسميها مستشفيات لكنها في الحقيقة مصائد و فخاخ لقتل المواطنين . فالمخزن يحرص على أن يبيع الوهم لعياشته و عبيده والاكثر من ذلك يسترزق هو و ازلامه من ألامهم و معانتهم . فعلى الاقل في غياب هذه الأوكار سيسعى المواطنون الى تدبر أمورهم و شؤونهم بطريقة أو اخرى بدل ان يعاملون بطريقة لا تليق بالحيوانات !!!
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18
2 - انين الاطلس الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:32
لاحول ولا قوة الا بالله...
الكفاءات تحارب، العقول تهجر(بضم التاء)، الوطنيون الحقيقيون في السجون و السياسيون ينهبون و ينعمون
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11
3 - سؤال الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:33
إلا كان ممكن واحد السؤال واش البنت ماتت فالباب ديال المستشفى أو فالطاكسي أو فالدار؟؟؟ ؟؟
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4
4 - فاتي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:35
لاحول ولا قوه إلا بالله اش غاديين تقولوا غدا أمام الله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يامنعدمي الضمير
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7
5 - غيور على وطنه الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:37
هذا نموذج من بين آلاف النماذج التي تبين الحالة المزرية التي يعاني منها المواطنون الفقراء في المستشفيات العمومية ترد وإهمال وعبث بحياة الضعفاء حسبنا الله ونعم الوكيل
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11
6 - driss halfia الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:48
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الأطباء الأكفاء دوو التجربة والضمير المهني يحاكم في تزنيت.والجزارون يتسترون عليهم في فاس.
ربما من تسبب فيوهده المأساة و في موت هده الرضيعة لم ولن يخضع حتى لجلسة مجلس تأديبي.!!!؟؟؟؟
بينما الدكتور كفؤ يخضع للمحاكمة في تزنيت.!!؟؟؟؟؟.
لكم الله يا دروايش وفقراء بلدي.
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2
7 - مواطن الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:53
القابلات اكثر الاشخاص الانانيين و الغرورين ليس لهم علاقة بالتمريض. يسرقون الحي و الميت بمطالبتم للرشاوي الضخمة عن طريق نساء النظافة و أعوان الأمن. ليس فيهم خير فهم لا يعاملون المواطن فقط معاملة سيئة بل حتى الاطر الصحية العاملة معهم ... يجب اعدامهم
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1
8 - عابر سبيل الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:02
ما هذه إلا واحدة من الألف.فلتأتوا إلى مستشفى الليمون بالرباط ومولاي عبد الله بسلا.فبا بالكم تاونات وحدكورت ...... هذا لايجعلنا ننكر مجهودات بعض الأطباء (ذ. و إنات) ولما يقدمونه من تضحيات.
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9 - عبد الله الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:06
سنرى اﻻجراء الذي قد تتخذه وزارة الصحة مقارنة مع السرعة في اﻻجراء التأديبي الذي استهدف الطبيب الجراح الشافعي ، الدكتور الجاد و المخلص في عمله بشهادة الجميع باستثناء منعدمي الضمير و الحس الوطني.
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