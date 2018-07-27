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كُتّاب وآراء
قصة وفاة رضيعة فاس
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - wood الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:25
كان على الأقل على المخزن أن يغلق هذه الأوكار التي يسميها مستشفيات لكنها في الحقيقة مصائد و فخاخ لقتل المواطنين . فالمخزن يحرص على أن يبيع الوهم لعياشته و عبيده والاكثر من ذلك يسترزق هو و ازلامه من ألامهم و معانتهم . فعلى الاقل في غياب هذه الأوكار سيسعى المواطنون الى تدبر أمورهم و شؤونهم بطريقة أو اخرى بدل ان يعاملون بطريقة لا تليق بالحيوانات !!!
2 - انين الاطلس الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:32
لاحول ولا قوة الا بالله...
الكفاءات تحارب، العقول تهجر(بضم التاء)، الوطنيون الحقيقيون في السجون و السياسيون ينهبون و ينعمون
الكفاءات تحارب، العقول تهجر(بضم التاء)، الوطنيون الحقيقيون في السجون و السياسيون ينهبون و ينعمون
3 - سؤال الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:33
إلا كان ممكن واحد السؤال واش البنت ماتت فالباب ديال المستشفى أو فالطاكسي أو فالدار؟؟؟ ؟؟
4 - فاتي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:35
لاحول ولا قوه إلا بالله اش غاديين تقولوا غدا أمام الله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يامنعدمي الضمير
5 - غيور على وطنه الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:37
هذا نموذج من بين آلاف النماذج التي تبين الحالة المزرية التي يعاني منها المواطنون الفقراء في المستشفيات العمومية ترد وإهمال وعبث بحياة الضعفاء حسبنا الله ونعم الوكيل
6 - driss halfia الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:48
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الأطباء الأكفاء دوو التجربة والضمير المهني يحاكم في تزنيت.والجزارون يتسترون عليهم في فاس.
ربما من تسبب فيوهده المأساة و في موت هده الرضيعة لم ولن يخضع حتى لجلسة مجلس تأديبي.!!!؟؟؟؟
بينما الدكتور كفؤ يخضع للمحاكمة في تزنيت.!!؟؟؟؟؟.
لكم الله يا دروايش وفقراء بلدي.
الأطباء الأكفاء دوو التجربة والضمير المهني يحاكم في تزنيت.والجزارون يتسترون عليهم في فاس.
ربما من تسبب فيوهده المأساة و في موت هده الرضيعة لم ولن يخضع حتى لجلسة مجلس تأديبي.!!!؟؟؟؟
بينما الدكتور كفؤ يخضع للمحاكمة في تزنيت.!!؟؟؟؟؟.
لكم الله يا دروايش وفقراء بلدي.
7 - مواطن الجمعة 27 يوليوز 2018 - 12:53
القابلات اكثر الاشخاص الانانيين و الغرورين ليس لهم علاقة بالتمريض. يسرقون الحي و الميت بمطالبتم للرشاوي الضخمة عن طريق نساء النظافة و أعوان الأمن. ليس فيهم خير فهم لا يعاملون المواطن فقط معاملة سيئة بل حتى الاطر الصحية العاملة معهم ... يجب اعدامهم
8 - عابر سبيل الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:02
ما هذه إلا واحدة من الألف.فلتأتوا إلى مستشفى الليمون بالرباط ومولاي عبد الله بسلا.فبا بالكم تاونات وحدكورت ...... هذا لايجعلنا ننكر مجهودات بعض الأطباء (ذ. و إنات) ولما يقدمونه من تضحيات.
9 - عبد الله الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:06
سنرى اﻻجراء الذي قد تتخذه وزارة الصحة مقارنة مع السرعة في اﻻجراء التأديبي الذي استهدف الطبيب الجراح الشافعي ، الدكتور الجاد و المخلص في عمله بشهادة الجميع باستثناء منعدمي الضمير و الحس الوطني.
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