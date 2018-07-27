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كُتّاب وآراء
الخسوف في التاريخ الإسلامي
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 17:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - diblo الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:28
"تقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض." هذا هو العلم الصحيح. اما غير ذلك فهو خرافات..
3 - اويس نايت بيوض الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:48
على كل حال لابد من الرجوع الى العلوم القديمة وما بقي من تاريخ الامة الاسلامية وما قاله الشيخ ان كل الوسائل العصرية مهمة لكن لا يمكن الاستغناء عن ما ورثناه من علمائنا مشكور على كلامه
4 - Wiseman الجمعة 27 يوليوز 2018 - 18:49
With all due respect to this man, please stop dragging the prophet Mohamed (God peace be on him) in matters of creation. Let experts who are in space lead on this matter. Enough of religion in everything even if we do not know a thing about science. Please fix education, maybe in 3000 years a Moroccan Nobel Prize winner might be talking about space.
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