24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  2. حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان (5.00)

  3. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  4. فخاوي: المغاربة يجهلون كنوزهم التاريخية وثرواتهم غير المادية (5.00)

  5. التاريخ السياسي لمنطقة الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التهاب الكبد الفيروسي

التهاب الكبد الفيروسي

السبت 28 يوليوز 2018 - 23:52

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حرامي المرسيديس الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:25
التهاب الكبد او مرضه ليس مشكلا في جسم الانسان كامراض القلب والرئتين والقفص الصدري والتنفس والسرطان فالكبد يمكن لاي طبيب جراح ان يقطع الجزء المريض منه ويرميه في سلة المهملات وبعد مدة وجيزة ينمو الكبد ويصبح كاملا وسليما كما كان والكبد هو العضو الوحيد في الجسم الذي يكبر بعد قطعه ولا خوف على مرضى الكبد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.