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كُتّاب وآراء
التهاب الكبد الفيروسي
السبت 28 يوليوز 2018 - 23:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حرامي المرسيديس الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:25
التهاب الكبد او مرضه ليس مشكلا في جسم الانسان كامراض القلب والرئتين والقفص الصدري والتنفس والسرطان فالكبد يمكن لاي طبيب جراح ان يقطع الجزء المريض منه ويرميه في سلة المهملات وبعد مدة وجيزة ينمو الكبد ويصبح كاملا وسليما كما كان والكبد هو العضو الوحيد في الجسم الذي يكبر بعد قطعه ولا خوف على مرضى الكبد .
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