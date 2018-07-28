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كُتّاب وآراء
جريمة قتل في الدار البيضاء
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - maghrebimohajer الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:39
مريض نفسيا يجوب الشوارع حرا طليقا و ها هي النتيجة في مغرب" الامن والامان"
2 - hawaii 005 الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:49
حسبي الله ونعم الوكيل
معرفت والو ومفهمت والو من هاد الجيل الضائع ، القتل والسرقة ووووووووووو والخدمة والو ، ولاو باغينها باردة والاجرام
الله يلطف بينا
معرفت والو ومفهمت والو من هاد الجيل الضائع ، القتل والسرقة ووووووووووو والخدمة والو ، ولاو باغينها باردة والاجرام
الله يلطف بينا
3 - من بروكسل الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:50
الحمد لله الذي باعد بيننا و بينكم كما باعد بين المشرق و المغرب
4 - الرحمني الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:54
أحدى نتائج غلق بويا عمر أين المرضى العقلين الذين أفرغهم وزير الثحة السابق لقد مكتوا في المستشفيات لمدة قليلة ثم أطلقوا للشارع وهذا واحد منهم
5 - بوحاطي السبت 28 يوليوز 2018 - 00:11
مادا عسنا الن نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم هده نتيجة التسيب و لمبالات كيف انه معروف انه مضطرب نقسيا و يتجول بحرية و حتى تدخل الاسعاف مغيب البشر لا قيمة له في البلاد السعيدة اللهم لطفك يا رب
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