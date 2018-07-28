24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  3. التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎ (5.00)

  4. البرلمان المغربي يُحدث مركز دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقوانين (5.00)

  5. المغرب يتبوأ الرتبة 87 عالميا في الخدمات اللوجستيكية للتجارة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة قتل في الدار البيضاء

جريمة قتل في الدار البيضاء

الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - maghrebimohajer الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:39
مريض نفسيا يجوب الشوارع حرا طليقا و ها هي النتيجة في مغرب" الامن والامان"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - hawaii 005 الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:49
حسبي الله ونعم الوكيل
معرفت والو ومفهمت والو من هاد الجيل الضائع ، القتل والسرقة ووووووووووو والخدمة والو ، ولاو باغينها باردة والاجرام
الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - من بروكسل الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:50
الحمد لله الذي باعد بيننا و بينكم كما باعد بين المشرق و المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - الرحمني الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:54
أحدى نتائج غلق بويا عمر أين المرضى العقلين الذين أفرغهم وزير الثحة السابق لقد مكتوا في المستشفيات لمدة قليلة ثم أطلقوا للشارع وهذا واحد منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - بوحاطي السبت 28 يوليوز 2018 - 00:11
مادا عسنا الن نقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم هده نتيجة التسيب و لمبالات كيف انه معروف انه مضطرب نقسيا و يتجول بحرية و حتى تدخل الاسعاف مغيب البشر لا قيمة له في البلاد السعيدة اللهم لطفك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.