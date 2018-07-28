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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بين السيارة الجديدة والمستعملة

بين السيارة الجديدة والمستعملة

السبت 28 يوليوز 2018 - 16:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdou السبت 28 يوليوز 2018 - 16:46
ايوا الله يجيب لينا شي طوموبيل مزيانة انشاء الله
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2 - عبدالله السبت 28 يوليوز 2018 - 16:48
بالنسبة لهاد الفيديو كيستهدف واحد الفئة معينة من المجتمع حيث أغلب الناس معندهومش حتى ما ياكلو مقاتلين مع المأكل والمشرب والملبس ... بقا ليهم غير السيارات
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