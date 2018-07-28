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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مهندسو العدالة والتنمية

مهندسو العدالة والتنمية

السبت 28 يوليوز 2018 - 15:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - youness السبت 28 يوليوز 2018 - 16:00
لاحول ولا قوة الا بالله
والله اعفو عليكم وا ركم تفرشتو كيف شي متعطيو لهاد الشعب مكينش سيرو بحالكم قدمو استقالتكم
انتم ما تركتم لا دين ولا دنيا الله احفض ا...
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