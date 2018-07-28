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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عطلة الصيف في الرينكون

عطلة الصيف في الرينكون

السبت 28 يوليوز 2018 - 22:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الاطلسي لسباحة السبت 28 يوليوز 2018 - 22:55
شواطيء المحيط الاطلسي اجمل وانقي واعضم من شواطئ البحر المتوسط..من اكادير والوالدية وطماريس..ولائحة طويلة..والانكي من ذلك ان الحضارة لم تصل بعد الي الشمال...
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2 - عبدو السبت 28 يوليوز 2018 - 23:17
في رائي بحر اكادير الى الداخلة افضل بكثير .. لم ار مقومات السياحة اصلا في تطوان ..
يذهب لها عقلية معينة ومحدودة التفكير ولذلك لا يزورها الا نوع معين من السياح.

طنجة والسعدية افضل الف مرة في الشمال عن تطوان
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3 - said السبت 28 يوليوز 2018 - 23:17
اللي بغا الجمال يطلع للشمال..فهمتيني ولا لا ا الشريف ...لكن رغم ذلك لكل منطقة من مناطق بلدنا ميزة تميزها وجمال لا تخطءه العين..
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4 - مهاجر السبت 28 يوليوز 2018 - 23:21
شواطئ المغرب جميلة لكن شعب همجي متسخ يسبب الثلوت البصري...أصبحت أخجل ان وزوجتي الاروبية الذهاب للشواطئ المغربية بسبب الازبال و الشمكارة والمنظر الغير اللائق للبعض....اهتموا بنظافتكم وحسن مظهركم كفاكم تخلفا.
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