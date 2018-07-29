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كُتّاب وآراء
مغاربة وإنجازات الملك
السبت 28 يوليوز 2018 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - عبدالله الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:22
الصراحة هي هاذي ، ملكنا الله يحفظه من نهار شد الحكم وهو تا يضرب يميناً وشمالا وتحقق بزاف ديال الأشياء في المغرب ونحن الجالية المغربية هي التي تلاحظ التغييرات الحمدلله، المغرب عادي في الطريف الزوينة او الحساد الله يستر تابعينو من كل قنت، الغريب في الامر ان المتشائمين ما تا يشوفوش الزوينة ي الله الخايبة بحال الى ملكنا عنده العصا السحرية، راه يد وحدة لا تصفق او باش تشطب دارك من الازبال خصها الوقت .
الله ينصر ملكنا على الخوانة ويحفظه لنا وينصر جميع المغاربة الاحرار او لي تا يموتو على بلادهم.
الله ينصر ملكنا على الخوانة ويحفظه لنا وينصر جميع المغاربة الاحرار او لي تا يموتو على بلادهم.
تعليق غير لائق
-16
2 - mohamed الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:23
من نظري انا ان يهتم جلالة الملك امير المؤمنين بالبلاد و بالاخص الفقراء لانهم بحاجة إليه .انا من نظري ان يقوم بانشاء بيت المال في كل جهة من الاموال المتحصل عليها من الضرائب و من ثروة البلاد من فوسفاط و الثورة البحرية و من المساعدات التي تعطيها معظم البلاد الغنية المغرب و ان يقوم هو شخصيا بإدارة بيت المال لانشاء مشاريع لتشغيل الفقراء و ان يقوم بتحديد عدد الولادات في 2 لان مشكل الفقر متعلق بكثرة الولادات هذا رايي .
3 - l3fou الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:39
لا يمكن ان تكون انجازات مالم يكون الاصل قوي مبني على العلم والدراسات.
المغرب لا يملك شروط الانجازات ولن يرقى اليها اذا لم يكون لذينا دستور جديد يحترمه الجميع.
2 اللغة منعدمة عند المغرب وبالتالي الشعب متشتت.
3التعليم
4القضاء
5الصحة
....السكن...
الملك وحده من المستحيل ان ينجز وحده بدون ان يكون الاصل والشروط المذكورة.
بالنسبة للمعلقين : يتضح انهم من الجيل الاول .
بالنسبة لtram ..فهو من صنع الفرنسيين وكل ما ترونه في البلدان العربية : هو انجاز الغرب .
بالنسبة للقرءان يا عمي هناك برامج في الهواتف الذكية فيها ا لقرءان جميع اقراءات مع الشرح.
اخيرا قولوا الحق باحترام ولا تستحيوا لانكم ستساهموا في تازيم الاوضاع.
المغرب لا يملك شروط الانجازات ولن يرقى اليها اذا لم يكون لذينا دستور جديد يحترمه الجميع.
2 اللغة منعدمة عند المغرب وبالتالي الشعب متشتت.
3التعليم
4القضاء
5الصحة
....السكن...
الملك وحده من المستحيل ان ينجز وحده بدون ان يكون الاصل والشروط المذكورة.
بالنسبة للمعلقين : يتضح انهم من الجيل الاول .
بالنسبة لtram ..فهو من صنع الفرنسيين وكل ما ترونه في البلدان العربية : هو انجاز الغرب .
بالنسبة للقرءان يا عمي هناك برامج في الهواتف الذكية فيها ا لقرءان جميع اقراءات مع الشرح.
اخيرا قولوا الحق باحترام ولا تستحيوا لانكم ستساهموا في تازيم الاوضاع.
4 - جريء الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:50
الحمد لله مخصنا حتى خير، الاوكسجين مزال بلا فلوس و خصوصا فالعروبية حيث لا تلوث.
5 - didi الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:51
شكرا اخ I3fou رقم 3على كلمة الحق و احيي كل من قال وشهد بالحق
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