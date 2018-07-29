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كُتّاب وآراء
وجدة في عهد محمد السادس
الأحد 29 يوليوز 2018 - 14:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - sociallllllllll الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:13
صراحة حتى مدينة طنجة وتطوان وقاع فيهم التغيير مضاعف اضعاف عاى عهد الحسن الثاني الله يرحمو وكانو فالشمال كل المدن مهمشة لكن في عهد محمد السادس داك الشي تحسن بزااااف على لي كان وحتى البوادي والقرى ما كان عندنا لا طرقان لوالو والآن الحمدلله كبن طرقان حتى في البواديصراحة الحمدلله شوية حال احسن من حال
3 - وجدي الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:20
المحطة السككية الجديدة هادي 04 سنين من تبنات وهي مغلقة ونهار التدشين ونتمناو سيدنا اجي كلشي ولي يتعاود من جديد والمواطن هو لي يدفع الفاتورة هاد المحطة داروها بحال شي خيمة - مايلة - لاديكور زين لا تصميم الكازو كلو يبس ولات بحال القامرة ديال رباط -
4 - مواطن الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:21
هادشي لي كايقولو عليه راه حق كل مواطن و واجب على الدولة تصايب البنية التحتية. ابناء المنطقة الشرقية يعانون من قلة فرص الشغل و كثرة البطالة و و و و و ..... مثلها مثل جل المناطق المغربية........
5 - ريفي الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:24
واحد الدوله. لي. رآها. إمكان 123(مامتاكدش مزيان) فمؤشر التنمية . التعليم. والو المستشفيات. ربي لي. عالم. بيهم. حنا 13 عالميا. فتصدير التروه السمكية. كنقسم بالله. الا بعد المرات. غير السردين تيوصل عدنا. فجواياه الحسيمة ل 25 درهم. البطاله حدث و لا حرج السياحة. الجنسية. الكيف. الفوسفاط.او زيد عليها. اننا لوالا فانتاج الخمور على المستوى العربي و التانيين على المستوى الافريقي من بعد جنوب افريقيا. هادشي كامل أو مازال الدخل. الفردي عدنا. ضعيف. مقارنة غيربالدول العربية. الفساد الإداري موجود غير هو الا من رحم. ربي. و عندوا شويه ديال الغيره على بلادو الكريساج. كتار بسبب البطاله. والينا كانخافو نخرجو بوحدنا. المهم. راه هاد البلاد. مازال خاصها تصلاح. من بزاف ديال الحوايج أو خاليونا من الهدرة ديال لي دايرين بالملك. هوما لي مفسدين رآه لي. ناوي تقدم بلادو رآه كيعرف كيفاش اخدمها أو هادشي ماخافيش حتى. على الملوك مي لا حول ولا قوة الا بالله
6 - عكاشة أبو حفصة٠ الأحد 29 يوليوز 2018 - 15:57
منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش اسلافه الميامين ، وجه عناية خاصة لهذه المدينة العريقة الطيبة التي حضيت بمشاريع كببرة وضخمة اعطتها المكانة الني تستحق بين اكبر حواضر المملكة . وما الزيارات المتتالية التي يقوم بها لخير دليل على محبته وعطفه لهذه المدينة الالفية والسكان المرتبطين بها . نسترجع اللحظة خطاب جلالته السامي في 18 مارس 2003 الذي القاه حفظه الله من قلب هذه المدينة الحدودية المناضلة في احدى زياراته التاريخية .ابقى الله محمدنا السادس دخرا لهذا الوطن و السلام على المقام العالي بالله في هذه الذكرى العزيزة علينا نحن المغاربة ذكرى عيد العرش المجيد .
- عكاشة أبو حفصـــــــــــة٠
- عكاشة أبو حفصـــــــــــة٠
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