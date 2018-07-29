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كُتّاب وآراء
مبادرة قرع الطبول
الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - aziz الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:42
عندما كانت الطبول تقرع للحرب كانت ذات قيمة نفاذة.وعندما اصبحت تدك من ايا كان فقولوا :الطبول تدردك .من دردك اوزيد دردك.
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