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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة قرع الطبول

مبادرة قرع الطبول

الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - aziz الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:42
عندما كانت الطبول تقرع للحرب كانت ذات قيمة نفاذة.وعندما اصبحت تدك من ايا كان فقولوا :الطبول تدردك .من دردك اوزيد دردك.
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