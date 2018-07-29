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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ابن المختار السوسي

ابن المختار السوسي

الأحد 29 يوليوز 2018 - 13:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 14:14
العلامة المختار السوسي، اﻷمازيغي القح،يكتب باللغة العربية الفصحى ربما أحسن من بعض العرب أنفسهم وأبدع في تأليف عشرات الكتب يكتب عن الحس الديني والوطني ولم ينزع يوما ما إلى التطرف اللساني ولا العرقي،ما ثبت عنه أي تطرف أعمى كالذي نعيشه اليوم مع بعض المثقفين والنشطاء اﻷمازيغ.
تغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة.
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2 - guemghor الأحد 29 يوليوز 2018 - 14:14
داك الشبل من دلك الاسد....شكرا لمحافظتك على الموروت التقافي الاصيل للمغرب.
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