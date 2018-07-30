24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/07/2018
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي
- الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج
- بنعتيق يدعو مغاربة العالم إلى مواجهة التطرف والاعتزاز بالهوية
- تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية
- عصام كمال: المشاهدات حلال
تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية (5.00)
حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس.. مكاسبُ أم تراجعات؟ (5.00)
محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)
صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)
- عريضة مغربية تنتقد التحريض على النساء عبر حملة "كن رجلا" - (169)
- الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن - (90)
- جماعة الكارة في قلب الشاوية .. من قلعة للمقاومة إلى وجهة للدعارة - (73)
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي - (53)
- ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعتيق يجمع مغاربة العالم
الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - The Northern Citizen الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:37
It looks like he has got the best job in the world! All he does is traveling the world, stay at best hotels, eat at great restaurants, meet few people here and there, give a do not-know-what- speech and do that again and again, year in year out! Moroccans abroad know what they are doing and do not need wooden language from any body. So please save the taxpayer's money for Moroccans who need it most. Thank you
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1