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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعتيق يجمع مغاربة العالم

بنعتيق يجمع مغاربة العالم

الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - The Northern Citizen الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:37
It looks like he has got the best job in the world! All he does is traveling the world, stay at best hotels, eat at great restaurants, meet few people here and there, give a do not-know-what- speech and do that again and again, year in year out! Moroccans abroad know what they are doing and do not need wooden language from any body. So please save the taxpayer's money for Moroccans who need it most. Thank you
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