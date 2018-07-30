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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطاب العرش من الحسيمة

خطاب العرش من الحسيمة

الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Said الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:40
....الخاسر الا كبر هو المواطن....
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12
2 - mouktadi abderrazak الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:45
يجب حل جميع الاحزاب السياسية والمحاسبة مع ناهبي المال العام والدفاع عن وحدة الوطن ضد من يريد شرا لهذا الوطن .
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7
3 - ber nour الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:55
يا صاحب الجلالة المغاربة صبرهم نفد مند الإستقلال لا نرى إلى الاسوء
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6
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