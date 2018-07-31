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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حفل الولاء

حفل الولاء

الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - dokalli الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:41
الله ينصر سيدنا و يطول لينا فعمرو.. عااااش الملك عااااش الوطن
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-87
2 - تازي عياشي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:48
الله الوطن الملك عاش الملك و عاشت المملكة المغربية و المغاربة قاطبة
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-53
3 - جزائري الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 18:51
الف مبروك من الجزائر لعقوبة للعام الجاي
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10
4 - مواطن الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 19:00
من خلال حفل الولاء تبين لي أن معظم الحاظرين يجب استقالتهم فلا يليق بهم أن يكونو خدام للملك والشعب
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18
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