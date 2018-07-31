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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | لغز اختفاء عروس

لغز اختفاء عروس

الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عزيز الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:34
نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون سبب الاختفاء خير و انشاء الله ترجع للعائلة ديالها .....صراحة المشكل ماشي ساهل
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28
2 - الزمر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:02
السلام، الله يكون في عون هذه السيدة ونتمنى خير انشاء الله، ولكن حسب كلامها الحكاية غير واضحة ، هذا الأمر فيه غموض.
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4
3 - Hassan Sima الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:22
أعتقد أنهـا إختفت بمحض إرادتهـا ربما حل هـذا الغز بيد زوجهـا الهـروب داءما يگون نتيجة عدم المواجهـة وعدم الرضى الله إصبر الأم ديالهـا وتسمع خير على بنتهـا الحياة تستمر بأسوأ الأحوال
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4 - غيثة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:30
يارب فيه هده الايام المباركة عنك و ايام شهر من شهورك الحرم جاك عبادك من كل فج عميق ملبين طائفيون ساعين بحرمك ان تحرم هده الشابة من أياد أتمنة و ان تردها لأهلها ردا جميلا لتقر بها عين والديها و زوجها يارب
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