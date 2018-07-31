24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/07/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- مكتبة شاطئية بالمنصورية
- العنصرية في كرة القدم .. ضريبة اللاعبين الأجانب
- لماذا قانون تقاعد البرلمانيين غير دستوري؟
- حالة إنسانية مؤثرة
- الهند تستبعد 4 ملايين شخص من خانة المواطنة
استفادة الطلبة من التغطية الصحية .. فشل ذريع بعد عامين من التطبيق (5.00)
- خبير نفسي يربط بين حملة المقاطعة ورؤية محمد الخامس في القمر - (139)
- السجل الاجتماعي الموحد .. الحكومة تسطر خطة لدعم الفقراء بالمملكة - (94)
- محكمة مراكش تدين اللاعب الدولي أمين حارث بالسجن والغرامة - (87)
- أكبر الأحزاب الجزائرية تناشد الرئيس بوتفليقة الترشح لولاية خامسة - (60)
- المغرب يشترط 60 مليون أورو لمواجهة تدفق المهاجرين على أوروبا - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لغز اختفاء عروس
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عزيز الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 21:34
نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون سبب الاختفاء خير و انشاء الله ترجع للعائلة ديالها .....صراحة المشكل ماشي ساهل
2 - الزمر الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:02
السلام، الله يكون في عون هذه السيدة ونتمنى خير انشاء الله، ولكن حسب كلامها الحكاية غير واضحة ، هذا الأمر فيه غموض.
3 - Hassan Sima الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:22
أعتقد أنهـا إختفت بمحض إرادتهـا ربما حل هـذا الغز بيد زوجهـا الهـروب داءما يگون نتيجة عدم المواجهـة وعدم الرضى الله إصبر الأم ديالهـا وتسمع خير على بنتهـا الحياة تستمر بأسوأ الأحوال
4 - غيثة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 22:30
يارب فيه هده الايام المباركة عنك و ايام شهر من شهورك الحرم جاك عبادك من كل فج عميق ملبين طائفيون ساعين بحرمك ان تحرم هده الشابة من أياد أتمنة و ان تردها لأهلها ردا جميلا لتقر بها عين والديها و زوجها يارب
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4