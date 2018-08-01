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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسباب إعفاء وزير الاقتصاد

أسباب إعفاء وزير الاقتصاد

الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قاتلهم قاتلهم الله الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:55
كلما سمعنا خبر إعفاء او سجن مسؤول أو طرده او عضبة ملكية عليهم شعرنا بسعادة لا توصف لماذا يا ترى فييييين يا لمبروكي لوصفتنا بالهلوسة فسر هاد الشعور ديال 40 مليون مغربي
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