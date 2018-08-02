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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج على النقل العمومي

احتجاج على النقل العمومي

الخميس 02 غشت 2018 - 00:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - didi الخميس 02 غشت 2018 - 00:25
وزير المالية مشى بقي وزير النقل حتى هو يتبعوا
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6
2 - sohail الخميس 02 غشت 2018 - 00:32
المسؤولون يتعمدون عدم توفير الحافلات حتى يتسنى لهم زيادة درهم لكل راكب يحاولون تطبيق المثل الذي يقول* طيبوا عاد كولو*
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4
3 - mohammed الخميس 02 غشت 2018 - 00:40
وحده قالت واش انا مسلمه ولا يهوديه....كوكنتي يهوديه كون تهلاو فيك. حيت مسلمه وبنت الشعب داكشي علاش.
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