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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البيجيدي: التحكم وبنكيران

البيجيدي: التحكم وبنكيران

الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - meme الخميس 02 غشت 2018 - 00:41
العدالة و التنمية ممفاهمينش حتئ مع بعضهم لبعض و باغين يحكموا مملكة عريقة علئ قدها و قلت لكم ان بنكيران قهر لبلاد و العباد و غادي يقسم الحزب الئ خمسين حزب لا سامحه الله دنيا و اخرة و تفرج اسي العثماني
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