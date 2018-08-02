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كُتّاب وآراء
البيجيدي: التحكم وبنكيران
الأربعاء 01 غشت 2018 - 23:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - meme الخميس 02 غشت 2018 - 00:41
العدالة و التنمية ممفاهمينش حتئ مع بعضهم لبعض و باغين يحكموا مملكة عريقة علئ قدها و قلت لكم ان بنكيران قهر لبلاد و العباد و غادي يقسم الحزب الئ خمسين حزب لا سامحه الله دنيا و اخرة و تفرج اسي العثماني
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