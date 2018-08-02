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كُتّاب وآراء
شرطي مغربي يخلق الحدث
الخميس 02 غشت 2018 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
2 - bensaid الخميس 02 غشت 2018 - 16:41
سلامي الحار و انحناءة إجلال و إكبار لهدا الشرطي التابث و الصامد و الشهم و الحر و نعم الرد لقد دمعت عيني...
3 - راصد الخميس 02 غشت 2018 - 16:42
ربما تكون هناك تعليمات بعدم مصافحة المسؤول الإسباني عند الزيارة أما إذا كانت بادرة شخصية من الشرطي فالمديرية العامة للأمن الوطني ستبحث في النازلة وأكبر إنتصار سيخرج به هذا الشرطي هو إفلاته من عقوبة إدارية.
تعليق غير لائق
-26
4 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 16:42
التحية العسكرية واجبة لأية شخصية لكن المصافحة تصرف شخصي
5 - hamidoo الخميس 02 غشت 2018 - 16:44
هذه اقوال العامة لاكن ما هو البرطكول والتعليمات التي تلقن ل الشرطة وراء الجدار اصاب او اخطئ ذالك يعود الى الحموشي وهو اعلم ربما سيبعث المفتشية الى دائرة الشرطي ليبحثوا هل الدائرة تتبق التعاليم بحذافرها او هناك استهطار
6 - yousseftanjawi الخميس 02 غشت 2018 - 16:47
هذا ما نريد شرطي مثقف ذو عقيدة صلبة قادر على اتخاذ القرار وطني الى النخاع مثل هذا الشرطي يستحق لقب محبوب المغاربة
8 - الزمر الخميس 02 غشت 2018 - 16:52
السلام، والسؤال لمذا هذا المسؤول الإسباني توجه نحو الشرطي المغربي هذا سؤال يحب على المحللين المغارب الإجابة عليه أي ما يدف منه ،
لو كان المسؤول الإسباني أحترم العادات والتقاليد على الأقل كان استدعى مسؤول مغربي وهذا غير ممكن أصلا، إدن لا سلام ولا كلام تحياتي العميقة إلى هذا الشرطي والى رجال الشرطة عامة.
لو كان المسؤول الإسباني أحترم العادات والتقاليد على الأقل كان استدعى مسؤول مغربي وهذا غير ممكن أصلا، إدن لا سلام ولا كلام تحياتي العميقة إلى هذا الشرطي والى رجال الشرطة عامة.
10 - said rifi الخميس 02 غشت 2018 - 16:55
في رأيي الخاص كان على الشرطي أن يبادر الصفح على الإسباني لأنني أعتبر ذلك من باب الأدب والإنسانية لأننا بشر لسنا اليين ولا نحن في ساحة الحرب. استسمح من ذوي الرأي الآخر
تعليق غير لائق
-33
11 - امحمد الخميس 02 غشت 2018 - 16:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشرطي يستهل التنويه لأنه قام بعمله وهذا يدل على تطبيق لبرطكول لإدارة الامن الوطني تحية خاصة للسيد عبداللطيف الحموش ونتمنى له التوفيق
الشرطي يستهل التنويه لأنه قام بعمله وهذا يدل على تطبيق لبرطكول لإدارة الامن الوطني تحية خاصة للسيد عبداللطيف الحموش ونتمنى له التوفيق
12 - هشام الخميس 02 غشت 2018 - 17:00
ما فعله الشرطي أمر شجاع . ان لم يخالف أية أوامر فله الحق ان يفعل ما يريد bravoo
13 - م المصطفى الخميس 02 غشت 2018 - 17:01
ما قام به هذا الشرطي، هو تصرف نابع من حس وطني نافر من وجود المستعمر الإسباني على التراب المغربي. وهذا ما ادى به إلى القيام بهذا الموقف الرجولي المتشبع بروح المواطنة الحقة، والخالي من النفاق أو المجاملة المغشوشة.
14 - سعيد مغربي قح الخميس 02 غشت 2018 - 17:02
بسم الله الرحمان الرحيم
تحية خالصة لهذا الشرطي وما فعله كان الصواب..أنسيتم أن المدينتين سبتة ومليلية هما محتلتين..
يجب توشيح هذا الشرطي بوسام ملكي رفيع..فهكذا يكون الأحرار وهكذا يكون الرجال.
تحية خالصة لهذا الشرطي وما فعله كان الصواب..أنسيتم أن المدينتين سبتة ومليلية هما محتلتين..
يجب توشيح هذا الشرطي بوسام ملكي رفيع..فهكذا يكون الأحرار وهكذا يكون الرجال.
15 - إنسان الخميس 02 غشت 2018 - 17:06
هدا الشرطي أرسل رسالة لكل محتل أن أراضين إدا أغتصبة فلى صفاحة الأيادي
لأننا لن ننسى مدبحة الأندلس تكريما لأرواح لي رجال دافعوا على هدا الوطن ...
موس إبن نصير طارق إبن زياد يوسف إبن تاشفين
لأن تلك الرجال إدا الثاريخ المغربي أنساهم فإن دالك الشرطي
أحياهم
لأننا لن ننسى مدبحة الأندلس تكريما لأرواح لي رجال دافعوا على هدا الوطن ...
موس إبن نصير طارق إبن زياد يوسف إبن تاشفين
لأن تلك الرجال إدا الثاريخ المغربي أنساهم فإن دالك الشرطي
أحياهم
16 - kader الخميس 02 غشت 2018 - 17:07
أساند الشرطي في موقفه لسبب واحد هو أن المسؤول الإسباني في حدود وهمية هو من فرضها ويريد أن يؤكد أنه هو السيد . ففي البروطوكول لا يمكن لك أن تمد يدك لمصافحة احد إلا إذا كنت أعلى منه سلطة وهنا الشرطي فوق أرض وطنه لا سلطة للاسباني عليه أما التحية العسكرية فلها وقتها ومكانها . شكرا يا أسد
17 - Anas from Marrakesh الخميس 02 غشت 2018 - 17:07
عفاكم وبعيدا على العواطف, هذا تصرف غلط, وليس من الأخلاق الانسانية عدم رد السلام, الشعب الاسباني شعب شقيق, وتجمعنا معه روابط تاريخية وجغرافية مشتركة, بغض النظر على الحروب التاريخة المأسوف جدا على حدوثها. أنا شخصيا أحترم الاسبان والبرتغاليين أكثر من احترامي للجزائريين والموريطانيين. خوتي المغاربة عيقو وفيقو راه مستقبلكم مع الاخوة الاسبان الذين بالمناسبة قد منحوا هذه السنة رقم قياسي للجنسية الاسبانية للمغاربة, أعرف حالة لأحد أبناء مدينة تازة هاجر في باطيرا سرا الى اسبانيا وهو الان رجل أعمال ناجح ويحمل الجنسية الاسبانية. أنا شخصيا أتكلم عن نفسي أعتبر أشقائي هم الاسبان والبرتغاليين وحتى الفرنسيين أو اليابانيين ولا أعتبر أشقائي هم الجزائريين والموريطانيين. ليبارك الله القادر على كل شيء أرض المغرب وشعب المغرب.
تعليق غير لائق
-13
18 - SABTAWI MGHARIBI الخميس 02 غشت 2018 - 17:08
لا سلام مع المحتل ، ومن خلال وقفة و نظرات الشرطي الصارمة يظهر جليا أنه يرسل رسالة قوية للمحتل الإسباني
20 - Amir الخميس 02 غشت 2018 - 17:09
نحن لسنا في حرب مع اسبانيا. كان على هذا الشرطي ان يأدي على الاقل التحيه العسكريه لشخصيه تمثل الحكومه الاسبانيه وخاصه كان مرفوقا برئيس حزب كبير كالحزب الشعبي.
لا يجب ان ننسى أن فوق الاراضي الاسبانيه يتواجد اكثر من مليون مغربي يعيشون من خيراتها وعدد هائل يعيشون على مساعدتها الاجتماعيه والالاف منهم اعطيت لهم الجنسيه الاسبانيه.
والعدد دائما في تزايد.
المشكل مع المخزن سبب مشكل بيع الاراضي المغربيه
لا يجب ان ننسى أن فوق الاراضي الاسبانيه يتواجد اكثر من مليون مغربي يعيشون من خيراتها وعدد هائل يعيشون على مساعدتها الاجتماعيه والالاف منهم اعطيت لهم الجنسيه الاسبانيه.
والعدد دائما في تزايد.
المشكل مع المخزن سبب مشكل بيع الاراضي المغربيه
21 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 17:12
حقيقتا أستغرب لبعض المعلقين اللذين أقحمو الإدارة العامة والحموشي في واقعة جد عادية فسبتة مدينة محتلة والشخص هو حاكمها الجديد وعدم السلام عليه تعبير راق أنني لن أسلم على من يحتل أرضي والشرطة لا علاقة لها بالموضوع لأنه لم يخالف الظوابط وأنه لو كان الوضع مختلف وكان شرطي اسباني انصرف بالمثل مع العلم ان الاسبان يكرون على حدودما معززين ومكرمين ونحبهك لأنهم جيراننا أما نحن نعبر أراضيهم وكأمنا معبر السيراط المستقيم فآرتقو وآفتخرو بموقف هذا الشرطي بدون زواق كذاب لانه لو كان مواصنا إسبانيا عاديا لسلم عليه وأعانه إذا كان محتاج لمساعدة
22 - مغربي حتى النخاع الخميس 02 غشت 2018 - 17:13
رد التحية على حاكم مدينة مغربية محتلة من طرف شرطي مرابط على الحدود الوهمية يعتبر اعتراف ضمني بشرعية الإحتلال الإسباني ،تحية إكبار و إجلال لهذا الشرطي الشاب على موقفه من رموز الإحتلال
23 - الساكي اسبانيا الخميس 02 غشت 2018 - 17:17
اعزك الله يا ولدي احييك و اقف لك اجلالا على شجاعتك و عزة وطنيتك.... هده عبره لأولئك الخونه. اللدين يدهبون الى برلامانات الدول المستعمره لشكايه بلدهم... هدا الحر ابن الحر المغربي... و الاحرار امثاله قليلون... اكثر ابناء الريف يمجدون المحتل على بلدهم لاسباب اقتصادية... و لكن توجد. نسبه لا باس بها تعتز بمغربيتهم... و من هنا اقول للب الزفزافي تعلم ما معنى الوطنيه يجب ان تكون قدوه لابنك.. و كان عليك ان تنهره لا ان تشجعه و تدهب انت الى اسبانيا و هولاندا للي دراع بلدك......و السلام
25 - راجل قل نظيره الخميس 02 غشت 2018 - 17:25
بعدوووو منو هدا هو الرجل فيكم هدا شرطي يستحق تقدير هذا شرطي من يمثلنا كشعب هذا شرطي من يغار على وحدته ترابية فليس من المعقول ان يشكر الاحتلال ويصافحه على احتلال وطنه العززززززز لرجال العز وما لبغينا لينا ذل وكلها فابور وجالس في بيرو 4ميتروا يامر وينهي بلا فايدة والله يعز رجال كبحالو
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