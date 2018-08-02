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كُتّاب وآراء
جريمة بشعة تهز تمارة
الخميس 02 غشت 2018 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - MouhcineB الخميس 02 غشت 2018 - 17:19
تبارك الله على لمقدمة ديال الحومة ، هادي إلى كنتي هاز ميكا كحلة غادي تقول ليك شنو فيها ههه
الإجرام كثر و العفو الملكي كثر و المفسدين في الأرض كثرو .. دقيقة صمت ترحما على هذا الوطن
الإجرام كثر و العفو الملكي كثر و المفسدين في الأرض كثرو .. دقيقة صمت ترحما على هذا الوطن
3 - عاجل الخميس 02 غشت 2018 - 17:27
المرجو ادراج شهادة الصحة النفسية والعقلية ضمن وثاءق ملف الزواج وشكرا ..
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