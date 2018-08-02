24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)

  2. الزليج البلدي .. حرفة عريقة (5.00)

  3. لسعة عقرب تدخل طفلتين العناية المركزة بسطات (5.00)

  4. الفنان الأمازيغي إحيا بوقدير يرحل إلى دار البقاء (5.00)

  5. شركة إسبانية تفوز بـ"صفقة مليار يورو" في الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زروال يدفن قشبال بسطات

زروال يدفن قشبال بسطات

الخميس 02 غشت 2018 - 20:41

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ندعو له بالرحمة والمغفرة الخميس 02 غشت 2018 - 20:52
إن لله وإنا إليه راجعون الحمد لله أننا نموت حتا تكون رادعا لبعض المفسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - amahrouch الخميس 02 غشت 2018 - 20:52
allah irahmou,nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - هشام كولميمة الخميس 02 غشت 2018 - 20:53
إن لله و إنا إليه راجعون...أخاف أن تموت البسمة كذلك.اللهم اجعلنا بشوشين و مبتسمين و متسامحين و ساخرين(الإيجابية).حتى نغادر هذه الحياة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - osmed الخميس 02 غشت 2018 - 20:55
تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه. و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مغربية صحراوية بكل فخر الخميس 02 غشت 2018 - 20:59
الله يرحمو و يغفر ليه و يصبر اهلو و زروال كان انسانا طيبا و فنانا محبوبا و لا يعرفه الا اصحاب الجيل الذهبي اما شباب هذا الوقت فليصلح ربي حالهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - zineb الخميس 02 غشت 2018 - 21:00
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمو ويرحم جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عمر الخميس 02 غشت 2018 - 21:01
الله يرحمو ويصبر الاهل والمعجبين ديالو ومنهم انا ويطول فعمر زروال وخلي ليه صحتو. انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مقاطع الخميس 02 غشت 2018 - 21:02
الله يرحمه اضجكونا عندما كنا صغارا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 21:02
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه وجميع الأموات المسلمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.