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كُتّاب وآراء
زروال يدفن قشبال بسطات
الخميس 02 غشت 2018 - 20:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - ندعو له بالرحمة والمغفرة الخميس 02 غشت 2018 - 20:52
إن لله وإنا إليه راجعون الحمد لله أننا نموت حتا تكون رادعا لبعض المفسدين
2 - amahrouch الخميس 02 غشت 2018 - 20:52
allah irahmou,nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
3 - هشام كولميمة الخميس 02 غشت 2018 - 20:53
إن لله و إنا إليه راجعون...أخاف أن تموت البسمة كذلك.اللهم اجعلنا بشوشين و مبتسمين و متسامحين و ساخرين(الإيجابية).حتى نغادر هذه الحياة.
4 - osmed الخميس 02 غشت 2018 - 20:55
تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه. و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
5 - مغربية صحراوية بكل فخر الخميس 02 غشت 2018 - 20:59
الله يرحمو و يغفر ليه و يصبر اهلو و زروال كان انسانا طيبا و فنانا محبوبا و لا يعرفه الا اصحاب الجيل الذهبي اما شباب هذا الوقت فليصلح ربي حالهم
6 - zineb الخميس 02 غشت 2018 - 21:00
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمو ويرحم جميع المسلمين
7 - عمر الخميس 02 غشت 2018 - 21:01
الله يرحمو ويصبر الاهل والمعجبين ديالو ومنهم انا ويطول فعمر زروال وخلي ليه صحتو. انا لله وانا اليه راجعون
9 - سعيد الخميس 02 غشت 2018 - 21:02
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه وجميع الأموات المسلمين يارب العالمين
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