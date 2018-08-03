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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قمامة بحرية في الرباط

قمامة بحرية في الرباط

الجمعة 03 غشت 2018 - 15:16

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1 - Souhail الجمعة 03 غشت 2018 - 15:59
En plus de ça le sex en plein public sans aucun respect et les autorités ne disent rien , on a honte de passer avec nos enfants et nos parents c'est devenu pourri
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