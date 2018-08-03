24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/08/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- العثماني: المقاومة من داخل المؤسسات تقلق خصوم "العدالة والتنمية"
- لا للقانون التنظيمي! الأمازيغية تحتاج العدل الدستوري والحرف اللاتيني
- الإعلان عن فتح باب الترشيح لجائزة المجتمع المدني
- هجوم بسيف داخل مستوصف
- أوروبا على صفيح ساخن مع اشتداد موجة حارة
- الملك محمد السادس يلغي عطلة الحكومة ويبقي الوزراء في العاصمة - (139)
- "زلزال الإعفاءات" يضع مسؤولي البلاد سواسية أمام المُحاسبة - (119)
- رقاة على "فيسبوك" يحددون سعر "إخراج الجن" في 10 آلاف درهم - (107)
- خبير: إعفاء بوسعيد "رسالة ملكية صارمة" إلى باقي المسؤولين - (74)
- تقرير أمريكي: حملة المقاطعة المغربية تزْرعُ بذور "ربيع عربي ثان" - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأزبال .. مسؤولية من؟
الجمعة 03 غشت 2018 - 16:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - AZIZ الجمعة 03 غشت 2018 - 17:10
BRAVO,BRAVO BRAVO, BRAVO, BRAVO
Un superbe 4 MINUTES de notre comportement à tous sur une seule place de Casablanca, multiplier cet instant sur Casanegra, il ne faut se voiler la face, on est un peuple sans civisme, sans civilité, sans education.
Merci a toutes les personnes qui nettoient nos rues et nos villes et pardonnez nos ignorance, vous devez nous hair et vous avez raison.
Est-ce qu'il est temps pour que nous nous comportons comme des gens civilisés et musulmans (Annadhafatou mina al imane)
Un superbe 4 MINUTES de notre comportement à tous sur une seule place de Casablanca, multiplier cet instant sur Casanegra, il ne faut se voiler la face, on est un peuple sans civisme, sans civilité, sans education.
Merci a toutes les personnes qui nettoient nos rues et nos villes et pardonnez nos ignorance, vous devez nous hair et vous avez raison.
Est-ce qu'il est temps pour que nous nous comportons comme des gens civilisés et musulmans (Annadhafatou mina al imane)
2 - سلام الصويري الجمعة 03 غشت 2018 - 17:11
الأزبال والعنف وتدمير الملك العمومي وعدم الإحساس بالعيش ظمن مجموعة متجانسة كل هذا نتيجة تقطيع أوصال المجتمع والإحساس بالوحدانية والظلم والحكرة وانعدام التوزيع العادل للثروات والفوارق الطبقية الرهيبة واللاعقاب وقد تطور هذا الوضع عبر عشرات السنين عبر مخططات لتدمير التربية والاسرة والديمقراطية وتطبيق القانون
3 - ربيعة الجمعة 03 غشت 2018 - 17:21
هاؤلاء الذين يرمون الأزبال عمدا في الشارع رغم وجود حاويات الأزبال يجب تطبيق في حقهم غرامة 25 dh هذا هو الحل الوحيد لردعهم وفي حالة ضبطه مرة أخرى تضاعف الغرامة .
4 - sirine الجمعة 03 غشت 2018 - 17:24
Même en Belgique. c nous amis les Marocain s( pas tous car je fais partie) qui font les mêmes pratiques dans les rues de Bruxelles.
6 - Me again الجمعة 03 غشت 2018 - 17:25
والوا... خاص عامل النظافة يكون عندو راتب مثل موظف الادارة و المعلم و الاستاذ و البنكي و الممرض و يجب ان يشعر بالاحترام و يفتخر و يتقن عمله.
كما يجب تكوين و تأطير عمال النظافة العاملين و الجدد و توفير لوازم و أدوات و ملابس و وساءل نقل النفايات نظيفة و مكان جمع النفايات تحترم البيءة و الانسان و بعيدة عن السكان و تقنين معامل الفرز و التدوير. و نظافة الأماكن العمومية كالحدائق و الساحات و الشواطيء و الطرقات و الأحياء و الاسواق، حتى يشعر و يحس المواطن بالنظافة و من تم يساعد فيها و يحترمها. كما يجب عدم استيراد نفايات الدول الاخرى. راه المغرب لحال شي مزبلة، مِن داخل المنازل و المحلات و خارجها و ضواحيها و ما جاورها و ما حولها و أمامها و وراءها،
ياك في صلاة الجماعة و الجمعة، كيديروا المصلين الصف و يسووه و في القران فيه اياتان الصف و الصافات. ايوا علاش مكاديروش الصف الى خرجتوا من المسجد؟!!! راه الصف يوءدي الى النظافة!
كما يجب تكوين و تأطير عمال النظافة العاملين و الجدد و توفير لوازم و أدوات و ملابس و وساءل نقل النفايات نظيفة و مكان جمع النفايات تحترم البيءة و الانسان و بعيدة عن السكان و تقنين معامل الفرز و التدوير. و نظافة الأماكن العمومية كالحدائق و الساحات و الشواطيء و الطرقات و الأحياء و الاسواق، حتى يشعر و يحس المواطن بالنظافة و من تم يساعد فيها و يحترمها. كما يجب عدم استيراد نفايات الدول الاخرى. راه المغرب لحال شي مزبلة، مِن داخل المنازل و المحلات و خارجها و ضواحيها و ما جاورها و ما حولها و أمامها و وراءها،
ياك في صلاة الجماعة و الجمعة، كيديروا المصلين الصف و يسووه و في القران فيه اياتان الصف و الصافات. ايوا علاش مكاديروش الصف الى خرجتوا من المسجد؟!!! راه الصف يوءدي الى النظافة!
7 - المهدي الجمعة 03 غشت 2018 - 17:27
الأزبال والحافلات المهترئة والمهشمة النوافذ وقاعات السينما والملاعب الرياضية المقتلعة المقاعد وكل مظاهر التخريب والتخلف وانعدام المواطنة مسؤولية بوزبال الهمج الذي لا يجد متعة الا في الخراب والقاذورات .. الهمج الذي لا يحترم بيئة ولا نظاما ولا كبيراً في السن يعشق الفوضى والزحام ويكره النظام والطابور وانتظار دوره .. لا عذر للهمج بإثارة الظلم والحكرة وانعدام التوزيع العادل للثروات فحتى إذا شغّلته سرقك وإذا ائتمنته غدرك .. الهمج كائن هامشي فاشل حقود لا تنفعه معه سوى العصا ولا شيء غير العصا ..
8 - سفيان الجمعة 03 غشت 2018 - 17:28
خاص عقوبات (عقوبات مالية ولا اجمع الزبل) لهادوك لي كايلوحوا الزبل فالشاريع
9 - hassia الجمعة 03 غشت 2018 - 17:29
وتما سيرو من لفهمات,راه المغرب هدا مشى سويسرا.جواب الموسخين
10 - اشمن الجمعة 03 غشت 2018 - 17:31
يقولون على الدولة وعلى الدولة ان تقوم بكدا بكدا ونشر الفديوهات والبكاء والصراخ والمواطن لا يعرف وجباته انها عقلية انسان ما وراء النور. انعدام التربية والاخلاق سمة المجتمعات المتخلفة التي الفت الصراخ والشكوى ونسيت وجباتها. انها مسئولية الاسرة والمدرسة. كليك بغينا الدموقراطية نقي عقلك بعدة اوهدر.
11 - سعيد الجمعة 03 غشت 2018 - 17:31
الدي اعرف هو انه مدينة في دولة اوروبية متقدمة قام مجلسها البلدي بطرح نقطة للتصويت العمومي...هل تريدون ان نجمع الازبال 3 مرات في الاسبوع او فقط مرة واحدة و نربح 2 مليون اورو من الميزانية و ننخصصها للبحت العلمي؟ اضن هكدا تطرح المواضيع لان الناس الواعون سيعرفون ادا ارادو بحت علمي و تطور عليهم الا يرمو الازيال بكثرة و جمعها في اكياس حتى الوقت المحدد. ادن قليل من النضام يمكنهم المساهمة في الارتقاء بمعرفتهم . عندنا قرر المجلس جمع النفايات 3 مرات في اليوم وييقى هدا غير كافي.. مع العلم ان الثلوت البيءي و الصحي الدي يخلف مرور الشاحنة مضر. وقبل الشاحنة يمر اصحاب القمامة الشماكرية فيخرجون القمامات للبحت على مبتغاهم و يرمون ماتبقى في الشارع و من بعد ياتي دور الحيوانات تم الحشرات...
12 - nabil الجمعة 03 غشت 2018 - 17:31
وجب تطبيق القانون، خاسنا نترباو بحال الأوروبيين، ضرب ليا بنادم فجيبو يجمع راسو.. تحية لناس النظافة، الله يجازيهم بالخير.
13 - بوهالي الجمعة 03 غشت 2018 - 17:32
المسؤولية ديال الدولة اللي همشات التعليم .طبعا هذه هي النتيجة
14 - ملاحض الجمعة 03 غشت 2018 - 17:34
النضافة من الايمان# والايمان مع صاحبه في الجنة،
هادو اللي كا يعملو هاد المساءل ،لا ايمان لهم ولا انسانية ،
والشريط يوضح دالك،الانسان مكان القمامة امامه ويتعمد ويلقي بالاوساخ في الاماكن العمة،
هادو اللي كا يعملو هاد المساءل ،لا ايمان لهم ولا انسانية ،
والشريط يوضح دالك،الانسان مكان القمامة امامه ويتعمد ويلقي بالاوساخ في الاماكن العمة،
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14