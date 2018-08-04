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كُتّاب وآراء
سنطرال ونقاش السعر الجديد
السبت 04 غشت 2018 - 11:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - Ali السبت 04 غشت 2018 - 12:13
فكرةالتواصل جيدة ٠ولكن لا تقحموا الفلاحين فهذا شان اخر
2 - Mourad ch السبت 04 غشت 2018 - 12:14
السلام عليكم
لا دعي لكثرة الندوات واللقاءات والتصاريح الفارغة ولغة الخشب الشعب . قال كلمته قبل مدة وبشكل واضح الثمن يجب ان يتم تخفيضه من سبعة دراهم إلا خمسة دراهم لتر الواحد مع رفع من الجودة التي تعتبر جد ضعيف وكذالك تنويع العرض وإعادة بالمنتوجات التي تلقى إقبالا عند المواطنين في السابق وبطبيعة الحال التخفيض يجب ان يكون دائما وفي جميع المدن والأقاليم وحتى بوادي والقرى .
لا دعي لكثرة الندوات واللقاءات والتصاريح الفارغة ولغة الخشب الشعب . قال كلمته قبل مدة وبشكل واضح الثمن يجب ان يتم تخفيضه من سبعة دراهم إلا خمسة دراهم لتر الواحد مع رفع من الجودة التي تعتبر جد ضعيف وكذالك تنويع العرض وإعادة بالمنتوجات التي تلقى إقبالا عند المواطنين في السابق وبطبيعة الحال التخفيض يجب ان يكون دائما وفي جميع المدن والأقاليم وحتى بوادي والقرى .
3 - مقاطع امدوخ السبت 04 غشت 2018 - 12:14
السلام عليكم،
دخلنا اعليكم بالله واش مزال مالقيتو الحل انتاع هاد الشي؟ هادي 3 اشهور وانتوما الدورو غير فابلاصتكم اولخوا الخاوي هاد الناس اللي راكم اتناقشوهم اشكون هوما
الموقاطعة خرجت من رحم الشعب والشعب ما يسمع لا ليكم ولا للي راكم اتناقشوهم اوتجتمعو امعاهم ،
الحل بصيط ماقبل الشعب كان يطلب تخفيض السعر لاكن ابهاد التماطل انتاعكم اوتضياع الوقت يعلم الله فين غادي تستقر الامور،
انشري هسلرس
دخلنا اعليكم بالله واش مزال مالقيتو الحل انتاع هاد الشي؟ هادي 3 اشهور وانتوما الدورو غير فابلاصتكم اولخوا الخاوي هاد الناس اللي راكم اتناقشوهم اشكون هوما
الموقاطعة خرجت من رحم الشعب والشعب ما يسمع لا ليكم ولا للي راكم اتناقشوهم اوتجتمعو امعاهم ،
الحل بصيط ماقبل الشعب كان يطلب تخفيض السعر لاكن ابهاد التماطل انتاعكم اوتضياع الوقت يعلم الله فين غادي تستقر الامور،
انشري هسلرس
4 - من روما السبت 04 غشت 2018 - 12:15
لا حوار مع من يستهزؤو بالشعب مقاطعون وسنستمر إن شاء الله لان المقاطعة هي من حق الفقير وانتم ياما استغليتم صمتنا وضعفنا لكن اليوم المداويخ برهنو على صمتهم وسنتجه بحول الله الى كل من يريد استغلال الشعب وتفقيره
5 - مغربي السبت 04 غشت 2018 - 12:17
كل واحد كيعرف المصلحة اديالو هبطو عند الفقراء الارض وسمعو ليهم وما هادو اللي كيهدرو بايعين الماتش يا اتنقصو منو يا احنا مقاطعون ابلاما اتحاجيو لينا
6 - عبدو طنجة السبت 04 غشت 2018 - 12:19
احسن عوان الفلاح بصيفتي كانت فلاح واعرف تمارة ديله المستفيد الكبير الشريك المقطع نجاح
7 - مواطن مقاطع السبت 04 غشت 2018 - 12:22
السعر يجب أن يراعي القدرة الشراءية للمواطن ولا يتجاوز 2.5 درهم لنصف اللتر أي 5 للتر الواحد والسلام.
8 - mohamed السبت 04 غشت 2018 - 12:23
هل تواصلتم مع المواطنين يوم حددتم الثمن في 3,50 درهم؟
هاذي را البسالة سميتها
هاذي را البسالة سميتها
9 - مقاطع السبت 04 غشت 2018 - 12:23
لماذا تشاور والتواصل الرسالة وضيحة وهى تخفيض ثمن مع تحسين الجودة
10 - ذ.عبد الصمد السبت 04 غشت 2018 - 12:25
الحل باين و واضح....لا يحتاج الى مثل هذه الاجتماعات و الحوارات...الناس قاطعات لان ثمن الحليب غالي....باش ترجع تشري الحليب لازم ينخفض الثمن....1+1=2
11 - touiti السبت 04 غشت 2018 - 12:25
المداويخ غد يبقاو مقاطعين حتي تفيق الحكومة من الدوخة ديالها را المازوط وصل 10 دراهم و هدي غير البداية؟؟؟؟؟؟
12 - حسن الغنيمي السبت 04 غشت 2018 - 12:26
اذا لم نشرب الحليب فهل سنموت او ستنقصنا اشياء مهمة؟ سكان أسيا لا يعرفون الحليب و لا يدخل في نظامهم الغذائي فكم عددهم ؟ اكثر من 4 مليار انسان؟ الحليب غير ضروري
13 - الاندلس السبت 04 غشت 2018 - 12:28
السلام عليكم اتمنى من السيد لي قال غيعطي ضيعة ديالو والمازوت هو لي كيطلع الاسعار إنه يسكت ولا يستحمرنا.
انا اعيش في إسبانيا واشتري الحليب ب 55 سنتيما أي 5 دراهم وخمسون سنتا. مع العلم ان العامل في إسبانيا يتقاضى اضعاف ب 6 مرات .. والعديد من المواد الغذائية جد رخيصة مقارنة مع المغرب مثلا الزيت والماء المعبأ واللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته والعصائر ...... وبجودة عالية
في الختام والله أي شئ غال لن اشتريه...
انا اعيش في إسبانيا واشتري الحليب ب 55 سنتيما أي 5 دراهم وخمسون سنتا. مع العلم ان العامل في إسبانيا يتقاضى اضعاف ب 6 مرات .. والعديد من المواد الغذائية جد رخيصة مقارنة مع المغرب مثلا الزيت والماء المعبأ واللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته والعصائر ...... وبجودة عالية
في الختام والله أي شئ غال لن اشتريه...
14 - meme السبت 04 غشت 2018 - 12:31
الفلاحة ملي كانوا تيبيعو لاخنوش لحليب بجوج ريال مكنوش متضرين ؟ المستهلك اللي تيشري الما و الزغاريت ب 140 ريال هو اللي ضركم ؟ ثم الئ المازوط هو السبب قولوها لاخنوش را هو اللي في يده زمام الامور !! ثالثا .شكوناهما هادوك اللي جامعين تخبروا و يخبروا عليكم ؟ هادوك هما مستهلكي سانطرال ؟ و هذاك الفاعل الجمعوي يمشي يعودها ليهم الشعب متضرر من غلائ المنتوج واش مبغيتوش تفهموا ؟؟ الحل هو 5 دراهم للتر . واش هذا يتطلب كل هذه الاجتماعات ؟ ثم الئ زدتو شويه را غادين ننساو باللي كاين حليب اسمه سنطرال كيما نسيما محطات افريقيا اما سيدهم علي لا يهمنا نحن الفقرائ اوا الئ كنا احنا مداويخ فعلا كونوا انتما بعقلكم و لا زلنا مقاطعيييين بلا ما نتواصلو و شكرا هسبريس
15 - chouaib Mouhaabat السبت 04 غشت 2018 - 12:31
وأنتوما صرحتوا قبل بأن المقاطعة ما أثراتش فيكم كاع أقلتوا بأنه ربحتوا أموال طائلة أوملي تكلمات الولايات المتحدة فواحد التصريح بأن المقاطعة نجحات مئة فالمئة أوبينات عكس ما تقولون عاااد طفات عليكم الشمعة أوبغيتوا تحاوروا مع الشعب المغربي علاه فين كنتوا 3 شهور هاذي أو دبا لفقتوا المبرر الرئيسي للمازوط... علاه الدول النامية كاتصدر الحليب من الضيعة للتعاونية بالقوادس من تحت الأرص راه تاهيا خدامة بوسائل النقل تكايوصل الحليب للمستهلك في أمان وسلام ومن هادشي كااااااااامل خليوا عليكم الفلاح فالتيقار تاهوا غي إنسان ضعيف بحالنا بحالوا وأنتوما يا الشفارة ليكاتبيعوا للمواطن المغربي مسكين غي الما والزغاريت أو بثمن عااالي جدا... أو زايدون حنا مكانطالبوا لا بكريمة ولا عمارة.... كل ما نريده سوى التخفيض من السعر لكي يصبح الحليب بثمن 5 دراهم للتر الواحد مع الزيادة في الجودة طبعا مالنا إلى ماشربنا الحليب غانمتوا وراه كما كبرنا حنا غي بهنريس وأتاي غانكبروا به أولادنا أوسدات مدام....مقاااااااااطعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها....
17 - dak السبت 04 غشت 2018 - 12:33
المقاطعة مكسب لجميع المغاربة وصوت من لا صوت لهم .لذلك ما خاصناش نبيعوها ب عشرة دريال
18 - رشيد السبت 04 غشت 2018 - 12:36
المقاطع لا يمثل الا نفسه فلا يجب على احد او لأي جهة التدخل او تلبية طلب سنطرال دانون للتواصل، كنا في الاول نطالب بتخفيض الثمن والرفع من الجودة،لكن تبين بعد الدخول في المقاطعة أكثر من امر وهو ان سنطرال تبيع حليب اصطناعي مكوَّن من بروتين الصويا وسكر ودهن نباتي من عُباد الشمس، وقيمته ثمانون سنتيما للنصف لتر مع التعليب، كل ما تفعله سنطرال من تماطل مجرد تمثيلية تعلم جيدا انها لو خفضت الثمن الى ثلاث دراهم للتر فان ارباحها ستكون بنسبة تقارب المائة في المائة وهذا امر لا يمكنها ان تفعله الا في المغرب او في مستعمرات فرنسا، هذا من بين الاسباب الذي دفغني لمقاطعة سنطرال ومنتجاتها الى الابد
فهل يصعب على المغاربة تأسيس جمعيات حليب وطنية لا مركزية؟؟ لنا ولدينا كل المؤهلات والاطر والتقنيين.
لكن التبعية لفرنسا متجذرة في العظام حتى النخاع عند اللاوطنيين العملاء
فهل يصعب على المغاربة تأسيس جمعيات حليب وطنية لا مركزية؟؟ لنا ولدينا كل المؤهلات والاطر والتقنيين.
لكن التبعية لفرنسا متجذرة في العظام حتى النخاع عند اللاوطنيين العملاء
19 - رشداوي مدغري السبت 04 غشت 2018 - 12:36
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
لي عجبني هو الحوار الذي فتحة المدير العام من فرنسا و عجزت عنه الحكومة في المغرب!
ما خاب من استشار ولا ندم من استخار.
لي عجبني هو الحوار الذي فتحة المدير العام من فرنسا و عجزت عنه الحكومة في المغرب!
20 - ادريس الوردي السبت 04 غشت 2018 - 12:49
كان جديرا ان تكون هذه اللقاءات تحت رئاسة احد الوزراء للإنصات إلى الشعب.حثى يحس الشعب أنه ذا قيمة.أما أن تعقد ندوات ولقاءات من طرف الشركة موضوع المقاطعة؛فهذا لذر الرماد على العيون.ولمصداقية اللقاءات من الواجب أن تكون تمثيلية الحكومة حاضرة.
21 - mouktadi abderrazak السبت 04 غشت 2018 - 12:59
إن المقاطعة كانت من رحم المواطن المتضرر الاول والاخير .أما الاحزاب السياسية فهي بعيدة كل البعد وقد التزمت الصمت واحيانا الخروج بتصريحات ونعوث ضد الشعب .اذن المقاطعة مستمرة حتى تحقيق المطالب وخفض الثمن .ولا داعي لهذه المناورات فلقد أدلى المدازيخ بآرائهم ومقتراحاتهم ومطالبهم لمدة تفوق ثلاثة أشهر .ولتجنب مزيدا من الخسارة للشركة وللفلاح حققوا مطالب الشعب واننهى الكلام .
22 - ولد لبلاد السبت 04 غشت 2018 - 13:02
مقاطعون سنطرال واخا ترجعوه لأربعة دراهم حنا يعينا منتوج محلي 100في100 الافراح الي راه مضرور يبيع لحليب ديالو لتعاونيات اخرين متلا جودة .مراكش جبال .. والقائمة طويلة ولا احتكار السوق .من الشركات المتغطرسة
23 - مواطن السبت 04 غشت 2018 - 13:05
الحل الانجع بلا ندوات بلا والوا هو تخفیض الثمن ل5دراهم للتر والحفاظ علی الجوده شرط اساسی والغاء تمدید تاریخ الصلاحیه وارجاعه ثلاثة ایام بدل خمسه التی طبقتها الشرکه بعد المقاطعه عدم المبالغه فی المواد الحافظه وانتهت المقاطعه المواطن لایرید شرا لا للشرکه ولا للوطن ولا للفلاح ولکن الشرکه لم تکن جاده جاء السید المدیر وخرج بتصریح وتوری عن الانظار الی یومنا هذا والان یجب ان تکون الامور جدیه لارجاع التقه المتبادله
24 - مقاطعون السبت 04 غشت 2018 - 13:07
لا نريد هذه الشركة في بلادنا العزيز اللتي مصت دم الشعب و الدليل على هذا هو أن المقاطعة دامت أكثر من 3 أشهر و مازالت لم تعلن إفلاسها مما يدل على القيمة المالية اللتي بحوزتها من جيوب الشعب المغربي
25 - مدوخ السبت 04 غشت 2018 - 13:19
انا البارح لقيت واحد الفلاح كيبيع لحليب ب 4 دراهم للتر مشي جايب شي 30
لتر راه تقريبا جايب شي 300 لتر وفي قارورات من الالومينيم كما كال
خونا مول الندوة وخديت من عندو 5 لترات ب 20 درهم وليومة صبح رايب
وخليت مدام غد تنخضو ونستافد و من اللبن والزبدة واقسم انني البارحة كنت في طريق لشراء الزبدة البلدية ولما وجدت هدا الحليب ما خديتهاش لانني غدي نجبد الزبدة بيدي و فابور لانني ساحصل على خمس لترات من اللبن الجيد.
ولهادا ادعو الفلاحين باش يبيعو حليبهم في الشارع المغربي راه المواطنين غادي تعودو عليه او غادي فضلوه بزاف على ديال الحانوت
او غادي يستافد الفلاح لانه غدي بيع الحليب ب 4 او 4.5 دراهم للتر
او غادي استافد المواطن لانه غادي يشرب لحليب ديال بصح
لتر راه تقريبا جايب شي 300 لتر وفي قارورات من الالومينيم كما كال
خونا مول الندوة وخديت من عندو 5 لترات ب 20 درهم وليومة صبح رايب
وخليت مدام غد تنخضو ونستافد و من اللبن والزبدة واقسم انني البارحة كنت في طريق لشراء الزبدة البلدية ولما وجدت هدا الحليب ما خديتهاش لانني غدي نجبد الزبدة بيدي و فابور لانني ساحصل على خمس لترات من اللبن الجيد.
ولهادا ادعو الفلاحين باش يبيعو حليبهم في الشارع المغربي راه المواطنين غادي تعودو عليه او غادي فضلوه بزاف على ديال الحانوت
او غادي يستافد الفلاح لانه غدي بيع الحليب ب 4 او 4.5 دراهم للتر
او غادي استافد المواطن لانه غادي يشرب لحليب ديال بصح
26 - المجيب السبت 04 غشت 2018 - 13:25
كاقتراح لحل هذه الأزمة، الفلاح أو المستهلك المغربي عليهم ان يفاوضوا الشركة ليس في النقص من ثمن الحليب وتحديد تسعرته بالدرهم، بل ان يرفعوا من ثمنه وتحدد تسعرته بالأورو أو بالدولار على أساس أن يصدر ويباع في الاسواق العالمية. في هذه الحالة الفلاح، والشركة، والزبون، واقتصاد البلاد، كلهم سيربحون وبالعملة الصعبة. وهذا ما يسمى بالتفكير خارج الصندوق. هههه
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