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كُتّاب وآراء
جمهور نجاة اعتابو بطنجة
السبت 04 غشت 2018 - 11:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ما بقيت فاهم والو في هاذ الشعب السبت 04 غشت 2018 - 12:12
من حضارة اي شعب انك تجد المغنية لها جمهور أكثر من المفكر ومن العالم ومن المخترع
2 - متت------بع السبت 04 غشت 2018 - 12:13
هادا هو الميزان بش كيعبرونا وعلى هد لخساب مزال يديروا فينا ما بغاو فهد لبلاد
3 - العباسي محمد السبت 04 غشت 2018 - 12:29
طبيعة الجمهور تعكس مستوى الفن والفنان . جمهور شعبية = فن شعبية.
أعتابو كما قال الفنان الحقيقي سعيد المغربي تمثل كارثة من كوارث الأغنية المغربية
أعتابو كما قال الفنان الحقيقي سعيد المغربي تمثل كارثة من كوارث الأغنية المغربية
4 - فريدة السبت 04 غشت 2018 - 12:45
لمغاربا خليهم فالفقر والقهر والظلم كولشي اصبرو اعليه الى لغنا وشطيح ميقدروشي يبقاو بلا بيه فحال اتقول الله يحفظ ساكنينهم اجنون
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