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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سلا الجديدة وأزمة النقل

سلا الجديدة وأزمة النقل

السبت 04 غشت 2018 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - bouledogue السبت 04 غشت 2018 - 12:11
la seule solution est de relier salajadida a rabat et ses coins par le tram. a part les heures de pointe les taxi sommeillent et le transport est la sans probleme.
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2
2 - Marroki السبت 04 غشت 2018 - 12:28
سلا الجديدة تحتوي على محطتين التيرمينوس و المعرض ،أنا من سكان هاذا الحي و خلال مشاهدتي لهاذا الفيديو اتضح لي كذب هاؤلاء السائقين فأغلبيتهم فالصباح الباكر يتملصون من خط اكدال و السويسي و يفضلون اتجاه باب شالة و خاصة حي الرياض والمستشفى العسكري ، بل هم أنانيون يفضلون الخطوط السهلة و ذات خمسة عشر درهم زد على ذالك جلوسهم بالمقاهي ، فكم من مرة الناس يتصلون بالشرطة لإخراجهم من المقاهي
و تقع الفوضى يكثر فيها السب و اللعن من طرف الراكبين و السائقين
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5
3 - oujdi السبت 04 غشت 2018 - 12:30
لم تتكلموا على الطوبيس رآه هو أصل المشكلة الله يكون لينا و ليكم
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1
4 - مواطن مغربي السبت 04 غشت 2018 - 12:34
لقيتوها سايبة ديرو اللي بغيتو ما دام المراقبة غير موجودة بل منعدمة في ضل تخلي وزارة الداخلية والعمالة عن واجبهم تاركين المواطن يعاني من جشع جيش من الأميين والانتهازيين بل منهم حتى المجرمين سائقي الطاكسيات.
انشري هسبريس أمانة في عنكم
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5
5 - dak السبت 04 غشت 2018 - 12:37
خاص المغاربة يعرفوا أن ثمن المقاطعة لا يقدر بثمن.
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