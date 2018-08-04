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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عبادي وإقامة الخلافة

عبادي وإقامة الخلافة

السبت 04 غشت 2018 - 14:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاتب عمومي السبت 04 غشت 2018 - 14:38
الخلافة التي يتحدث عنها هذا الشيخ تشبه جمهورية افلاطون المثالية التي يستحيل تطبيقها علي ارض الواقع استحالة مطلقة. هذه افكار طوباوية لا يؤمن بها الا الحالمون الذين يعيشون في الاوهام والمنقطعون عن الواقع. فتخيلوا خلافة اسلامية عالمية يتحد فيها المغرب والجزائر مع غامبيا وايران وبنغلاديش وجزر المالديف والبوسنة والهرتزك ويكون علي راسها امير للمومنين تكون عاصمته في جزر القمر. الحلم حق من حقوق الانسان ولكن التشبت به يمكن ان يؤدي بصاحبه الي بويا عمر والله اعلم
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2 - simo السبت 04 غشت 2018 - 14:54
إذهب إلى مساجد الله واعبده حبا وخوفا منه ،ودع عنك هذه الطرهات ،فأنت رجل كهل ،الق الله بقلب طاهر ،اش داك شي سياسة
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