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كُتّاب وآراء
مطاعم الكاموني: نحن الأفضل
الأحد 05 غشت 2018 - 22:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Hassan Sima الأحد 05 غشت 2018 - 22:53
أنصح أي أحد گان ولابد أن بأگل في مقهـى على الأقل حدق بيد الطباخ إن وجدتهـا متسخة وأصابعه گذالك ماذا تنتضر أن تأگل أما الگوگوت مشي جربمة أغلبية الناس گيتعملوهـا نظرا لا يتوفرون على مساحة گافية للمجمر خاص غي تگون الجودة والنظافة أما الگفتة إطحنهـا أمامك أو خالهـا لية وعلى الناس قول الحقيقة الله إحفظ الجميع
2 - mmm الأحد 05 غشت 2018 - 22:57
Il n ya pas mieux qu un tajine de la maison au moins tu sais ce que tu mange
3 - otman الأحد 05 غشت 2018 - 23:04
من كثرة النصب
شخصيا مبقيتش كنقدر ناكل فالمطاعم
شخصيا مبقيتش كنقدر ناكل فالمطاعم
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