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كُتّاب وآراء
تفاصيل مهاجمة مشفى بسلا
السبت 04 غشت 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ghandi السبت 04 غشت 2018 - 20:20
يجب تطبيق قانون الارهاب على هؤلاء الارهابيين الذين اصبحوا يرهبون المواطنيين في جميع طرقات وقناطر طرق السيارة بالمغرب حتى المرافق العمومية لم تسلم من شرهم
2 - سعيد السبت 04 غشت 2018 - 20:22
والله العظيم نحن في حيرة من أمرنا في دمنا وعرضنا ومستقبلنا فالدولة مسؤولة على امن المواطنين وإذا لم تستطع فيوف تقوم ملشيات لالدفاع عن نفسها وأتسأل من يمتع القاضي من الحكم بسنوات طوال ومن يمنع الدولة من خلق سجون الاعمال الشاقة وبناء القناطر والطرقات على ظهور هؤلاء الأوغاد أما حقوق الانسان والعفو لهم يسبب لنا إحباط وتدمر
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