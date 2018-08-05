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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

الأحد 05 غشت 2018 - 10:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غازي الدزيري الأحد 05 غشت 2018 - 11:53
رجل شجاع واثق من نفسه و من حرسه
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-7
2 - خليلوفيتش الأحد 05 غشت 2018 - 11:57
ههههه ما كاين لا محاولة و لا إنقلاب هادي شي بوطة طرطقت فشي دار و لا غي هوما داروها باش ايفرضو قانون الطوارئ و هادشي معروف و قديم و الفيديو واضح
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5
3 - mellouk الأحد 05 غشت 2018 - 11:58
il s'agit une faille dans l'application des mesures de sécurité au rassemblement, un balayage électronique et de sécurité devait être fait avant l'événement pour stérilitér le site au lieu de se concentrer de la sécurité rapprocher qui a à son tour n'avait pas réagit instantanément. le président donc est toujours en danger.
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1
4 - Abdelghani الأحد 05 غشت 2018 - 12:26
الئ صاحب التعليق رقم 1,رجل شجاع?شجع بماذا?بنهب اموال وعائدات البترول وضخها في الابناك والشعب الفينيزويلي يعيش في اعلئ مستوئ للفقر المدقع. مادورو بالنسبة لشعبه هو رجل جبان ولا يريد التنحي عن السلطة.اي ديمقراطية هذه التي لا تتيح للشعب الفينيزويلي بانتخاب رئيس جديد للبلاد كما يحلو لهم?هكذا هي دول العالم الثالث التحكم والامساك بالسلطة وكثرة الخطابات والكلام الفارغ وما يزيدك غرابة انه يظن ان فينيزويلا بلد ديمقراطي وشعبه يتمتع بجميع حقوقه هههههههه.ان مثل رئيس فنزويلا كمثل رئيس سوريا او تونس او مصر او الجزائر او السودان او ليبيا او موريطانيا كلهم سواسية ولا ينتظر منهم خيرا حالا ا مستقبلا.
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6
5 - رياض الأحد 05 غشت 2018 - 12:28
يستحق منصب ولقب رئيس، شجاعة لا مثيل لها، ما نزعزاتش فيه الشعرة.
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