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كُتّاب وآراء
تفشي ظاهرة الانتحار
الأحد 05 غشت 2018 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - اسبانيا الأحد 05 غشت 2018 - 14:55
اتقوا ربكم في المواطنين ألم ترون يأس الناس ؟ان المواطن من كثيرة اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الكل أصبح يفضل الانتحار رغم انه حرام شرعا. اللهم ان هدا لمنكر
2 - Daka الأحد 05 غشت 2018 - 14:56
ان يكون الشخص عاطل لو خدام فابور.
انه الاستغلال الذي يؤذي للانتحار
انه الاستغلال الذي يؤذي للانتحار
3 - الهاشمي الأحد 05 غشت 2018 - 15:13
جشع المسؤولين في نهب المال العام وتكدس الأموال بينهم وبين ذويهم فقط وسوء التسيير من أسباب تردي الأوضاع الإجتماعية.
4 - القضاء والقدر الأحد 05 غشت 2018 - 15:20
الأنسان الذي يؤمن بالله والقدر خيره وشره وكل من عليها فان لا ينتحر.
5 - مغربي الأحد 05 غشت 2018 - 15:21
السبب الوحيد لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة ليس ماديا أو اجتماعيا أو نفسيا و إنما هو قلة الإيمان بالله و القدر و القضاء .
6 - صناع الضياع الأحد 05 غشت 2018 - 15:22
مستقبل غامض حاضر بئيس ماض فضيع.............حكومة مهزلة تروة منهوبة من طرف ابوجهل لاشغل لاتعليم لادخل= الانتحار الا من رحم ربي
7 - الفقر والظلم والتهميش الأحد 05 غشت 2018 - 15:24
98 في 100 ديال المنتحرين في المغرب وفي الدول االعالم الرابع ككل سببهم هو الفقر المدقع والتهميش والبطالة والظلم والاقصاء والاستبداد والعزلة,نعم حتى في الدول المتقدمة كاين الانتحارات لكن مرة في عشرة سنوات وكيكون الانسان مريظ نفسي اما في الدول العالم الرابع بحال المغرب كنسمعو على الانتحارات كل اسبوع والسبب هو الفقر.
8 - intidam الأحد 05 غشت 2018 - 15:29
سبب الانتحار واحد لا غير وهو عدم الإيمان بالله ، ولا تقنطوا من رحمة الله ، هي دبا كل من هو فقير يجب ان ينتحر ، الانتحار اشد و اقبح من الفقر
9 - ولد اللبار محسن فاس الأحد 05 غشت 2018 - 15:34
ثلاثة أشياء تؤدي الى الانتحار في العالم خصوصا المغرب . و هي :
1- المشاكل الشخصية و الضغوط النفسية
2- الفقر المدقع غدفهاد الزمان.. ان تكون بطاليا بدون شغل و تكره نفسك
3- ان تكون خدام عن طريق الاستغلال كادير كتر من جهدك و تعدب و يعطيوك راتب هزيييل جدا ..
1- المشاكل الشخصية و الضغوط النفسية
2- الفقر المدقع غدفهاد الزمان.. ان تكون بطاليا بدون شغل و تكره نفسك
3- ان تكون خدام عن طريق الاستغلال كادير كتر من جهدك و تعدب و يعطيوك راتب هزيييل جدا ..
10 - توت الأحد 05 غشت 2018 - 15:45
هادو اللي كيقولو الانتحار السبب ديالو قلة الإيمان والوازع الديني
النبي كان كيتقطع عليه الوحي كان كيبغي يلوح راسو من الجبل .. حتى كينزل عندو جبريل يكالميه ... وراها فصحيح البخاري
عار الله غير لما سكتو ...
النبي كان كيتقطع عليه الوحي كان كيبغي يلوح راسو من الجبل .. حتى كينزل عندو جبريل يكالميه ... وراها فصحيح البخاري
عار الله غير لما سكتو ...
11 - عبدالسلام الأحد 05 غشت 2018 - 16:01
الانتحار.افة.لايستتنى.منها.لا.فقير.ولاغني.
ولاامي.ولامتقف.ولاشاب.ولا.شيخ.تبدوت
عند.الانسان.حالة.سيبا.في.الجسم.
وتغيب.كل.الحلول.ويستحضر.عقل.النسان.
الحل.الخير.الموت.وكيفية.الموت.وماهيا.الى.لمحت.
البصر.ييجد.الانسان.نفسه.ميتا.
وكدالك.ماهيا.الى.لمحت.البصر.يجدد.نفسه.انه.كان.سيموت.
قل.اعود.بالله.من.الشيطان.الرجيم.وهي.وصفة.تسيقضك.من.
غفوتك.
ولاامي.ولامتقف.ولاشاب.ولا.شيخ.تبدوت
عند.الانسان.حالة.سيبا.في.الجسم.
وتغيب.كل.الحلول.ويستحضر.عقل.النسان.
الحل.الخير.الموت.وكيفية.الموت.وماهيا.الى.لمحت.
البصر.ييجد.الانسان.نفسه.ميتا.
وكدالك.ماهيا.الى.لمحت.البصر.يجدد.نفسه.انه.كان.سيموت.
قل.اعود.بالله.من.الشيطان.الرجيم.وهي.وصفة.تسيقضك.من.
غفوتك.
13 - فاسي الأحد 05 غشت 2018 - 16:09
الصلاة في وقتها وخصوصا صلاة الفجر وتلاوة القران ودكر الله والمال الحلال لكم وللأولادكم والابتعاد عن خطوات الشيطان والله يحفظ كل شخص قرأ هدا التعليق
14 - مغربي حر الأحد 05 غشت 2018 - 16:09
لقد ترددت كثيرا لايجاد الصيغة المثالية لهاته الظاهرة المؤلمة التي أصبحت منتشرة بشكل فظيع في المجتمعات الإسلامية وهذا راجع أولا لابتعادنا عن الدين وضعف الشخصية للمنتحر والجهل والتعاطي للمخدرات فهاته هي الأسباب الرئيسية لهاته الافة
15 - lotfi الأحد 05 غشت 2018 - 16:11
certaines personnes souffrant de dépression et qui ne sont pas traitées peuvent se siucider. il existe des depressions secondaires engendrées par des problèmes socio-économiques. il existe aussi des dépressions dites primitives sans causes apparentes qui peuvent affecter les pauvres et les riches.D'ou l'importance de traiter chaque depression pour eviter le passage au suicide.
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