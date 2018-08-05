24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. موقع سياحي بريطاني يعدد محاسن زيارة المملكة (5.00)

  2. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  3. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  4. هل تجرّ لسعات العقارب الدولة ووزارة الصحة إلى القضاء بسبب الإهمال؟ (5.00)

  5. العقارب تهاجم الرحامنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفشي ظاهرة الانتحار

تفشي ظاهرة الانتحار

الأحد 05 غشت 2018 - 14:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - اسبانيا الأحد 05 غشت 2018 - 14:55
اتقوا ربكم في المواطنين ألم ترون يأس الناس ؟ان المواطن من كثيرة اليأس والإحباط وفقدان الثقة في الكل أصبح يفضل الانتحار رغم انه حرام شرعا. اللهم ان هدا لمنكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - Daka الأحد 05 غشت 2018 - 14:56
ان يكون الشخص عاطل لو خدام فابور.
انه الاستغلال الذي يؤذي للانتحار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - الهاشمي الأحد 05 غشت 2018 - 15:13
جشع المسؤولين في نهب المال العام وتكدس الأموال بينهم وبين ذويهم فقط وسوء التسيير من أسباب تردي الأوضاع الإجتماعية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - القضاء والقدر الأحد 05 غشت 2018 - 15:20
الأنسان الذي يؤمن بالله والقدر خيره وشره وكل من عليها فان لا ينتحر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - مغربي الأحد 05 غشت 2018 - 15:21
السبب الوحيد لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة ليس ماديا أو اجتماعيا أو نفسيا و إنما هو قلة الإيمان بالله و القدر و القضاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - صناع الضياع الأحد 05 غشت 2018 - 15:22
مستقبل غامض حاضر بئيس ماض فضيع.............حكومة مهزلة تروة منهوبة من طرف ابوجهل لاشغل لاتعليم لادخل= الانتحار الا من رحم ربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - الفقر والظلم والتهميش الأحد 05 غشت 2018 - 15:24
98 في 100 ديال المنتحرين في المغرب وفي الدول االعالم الرابع ككل سببهم هو الفقر المدقع والتهميش والبطالة والظلم والاقصاء والاستبداد والعزلة,نعم حتى في الدول المتقدمة كاين الانتحارات لكن مرة في عشرة سنوات وكيكون الانسان مريظ نفسي اما في الدول العالم الرابع بحال المغرب كنسمعو على الانتحارات كل اسبوع والسبب هو الفقر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - intidam الأحد 05 غشت 2018 - 15:29
سبب الانتحار واحد لا غير وهو عدم الإيمان بالله ، ولا تقنطوا من رحمة الله ، هي دبا كل من هو فقير يجب ان ينتحر ، الانتحار اشد و اقبح من الفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - ولد اللبار محسن فاس الأحد 05 غشت 2018 - 15:34
ثلاثة أشياء تؤدي الى الانتحار في العالم خصوصا المغرب . و هي :
1- المشاكل الشخصية و الضغوط النفسية
2- الفقر المدقع غدفهاد الزمان.. ان تكون بطاليا بدون شغل و تكره نفسك
3- ان تكون خدام عن طريق الاستغلال كادير كتر من جهدك و تعدب و يعطيوك راتب هزيييل جدا ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - توت الأحد 05 غشت 2018 - 15:45
هادو اللي كيقولو الانتحار السبب ديالو قلة الإيمان والوازع الديني

النبي كان كيتقطع عليه الوحي كان كيبغي يلوح راسو من الجبل .. حتى كينزل عندو جبريل يكالميه ... وراها فصحيح البخاري

عار الله غير لما سكتو ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - عبدالسلام الأحد 05 غشت 2018 - 16:01
الانتحار.افة.لايستتنى.منها.لا.فقير.ولاغني.
ولاامي.ولامتقف.ولاشاب.ولا.شيخ.تبدوت
عند.الانسان.حالة.سيبا.في.الجسم.
وتغيب.كل.الحلول.ويستحضر.عقل.النسان.
الحل.الخير.الموت.وكيفية.الموت.وماهيا.الى.لمحت.
البصر.ييجد.الانسان.نفسه.ميتا.
وكدالك.ماهيا.الى.لمحت.البصر.يجدد.نفسه.انه.كان.سيموت.
قل.اعود.بالله.من.الشيطان.الرجيم.وهي.وصفة.تسيقضك.من.
غفوتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - الحر الأحد 05 غشت 2018 - 16:04
هل اصبح للمواطن خيارين الهجره ام الا نتحار???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - فاسي الأحد 05 غشت 2018 - 16:09
الصلاة في وقتها وخصوصا صلاة الفجر وتلاوة القران ودكر الله والمال الحلال لكم وللأولادكم والابتعاد عن خطوات الشيطان والله يحفظ كل شخص قرأ هدا التعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مغربي حر الأحد 05 غشت 2018 - 16:09
لقد ترددت كثيرا لايجاد الصيغة المثالية لهاته الظاهرة المؤلمة التي أصبحت منتشرة بشكل فظيع في المجتمعات الإسلامية وهذا راجع أولا لابتعادنا عن الدين وضعف الشخصية للمنتحر والجهل والتعاطي للمخدرات فهاته هي الأسباب الرئيسية لهاته الافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - lotfi الأحد 05 غشت 2018 - 16:11
certaines personnes souffrant de dépression et qui ne sont pas traitées peuvent se siucider. il existe des depressions secondaires engendrées par des problèmes socio-économiques. il existe aussi des dépressions dites primitives sans causes apparentes qui peuvent affecter les pauvres et les riches.D'ou l'importance de traiter chaque depression pour eviter le passage au suicide.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.