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كُتّاب وآراء
مسلم بمهرجان الشواطئ
الأحد 05 غشت 2018 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - Younes-Painter الأحد 05 غشت 2018 - 16:46
مول "المهمات الصعبة" !! كنا محترمك في الاول لكن بان عيبك و عطات ريحتك ا خويا. خفتي انقطاع الملايين و ابتعاد الممولين ملي انتقدتي حملة المقاطعة لكن ما يدوم غير المعقول ا بن عمي و زبالة التاريخ واسعة و عريضة.
الله يعفو علينا من المرتزقة
الله يعفو علينا من المرتزقة
3 - تازي حر الأحد 05 غشت 2018 - 17:09
واعدت نفسي الى اخر يوم في حياتي منسمعش لهاد سيد
لي بغا يعرف حقيقتو يشوف ترويض الراي العام
شكرا لك يا هيسبريس
لي بغا يعرف حقيقتو يشوف ترويض الراي العام
شكرا لك يا هيسبريس
4 - matrix الأحد 05 غشت 2018 - 17:33
سلام الله عليم بيع الماتش 40 مليون ومزال طالع المنصة كتهلل على الجمهور ووجهك قاصح بدل سمية مسلم مجاتش معك اصلا لي مسلم مكيربيش دير منافق تجي معاك وبعتي رسك رخيص
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