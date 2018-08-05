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كُتّاب وآراء
الشباب المغربي والهجرة
الأحد 05 غشت 2018 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - abderrahim الأحد 05 غشت 2018 - 16:40
هل يعقل أن نجد الأمان والطمأنينة والمستقبل والحقوق والعدل عند الغرباء حيث النصارى واليهود ولا نجده عند أهلنا حيث الاسلام
2 - samir الأحد 05 غشت 2018 - 16:42
comme marocain vivant a l etranger il y a une grande difference entre l europe et le maroc . en europe tu te sens bcp mieux assuree dans la vie la sante la justice l education . l emploi .. malgre quelque soit ta situation socio-economic tu vas pas vivre dans la rue au contraire l etat va te donner et t offerir bco d opportunite pour recommencer ta vie et vivre bien
3 - توظيف الأساتذة الجامعين الأحد 05 غشت 2018 - 16:43
إذهبوا إلى الكليات لتلاحظوا بأم أعينكم الزيونية والمحسوبية في توظيف الأساتذة الجامعين ...ها الاستاذ الجامعي لي مدخل ولدو ...ها لي مدخل خوه ...ها لي مدخل صاحبتو ...والكل في إطار مباريات شكلية ...بدون مراقبة وزارة التعليم العالي حيث ثم إغراق الكليات والجامعات بالعائلات والأقارب وفي الأخير نقول لماذا هناك أزمة في التعليم العالي ...؟ واش كضحكوا علينا
4 - شمكار الأحد 05 غشت 2018 - 16:51
اعيش في بلجيكا و أأكد لكم أن أوروبا فيها ما يدار ؛كل واحد و حظه؛نتمنى من العلي القدير أن يحقق أمنيات شبابنا بالهجرة لأوروبا لعيش أفضل؛هنا تتنفس الديموقراطية،الصحة و التطبيب للجميع؛حرية التعبير ؛أما المغرب فتحكمه عصابة
6 - انا منهم الأحد 05 غشت 2018 - 17:08
هذا لي كاين في هذا البلد الى ماعندك من يدافع عنك والله لاحصَّلت على حقك الاداريون فاسدون يريدون منك مالا مقابل قضاء اغراضك سواء في المقاطعات في الجماعات القروية سواء في المستشفيات اي ادارة عندك مصالحك تريد قضاها والله مايعقل عليك حتى تكون شي حاجة وسيطة بينك او بين داك الموظف في تلك الادارة
وكذالك محطات السفر انت هو الرقم 1 اتيت لتأخذ الرقم1 يعطيك رقم 10 فما فوق حيت باغي تدويرة.#مشكييييييل في هذا البلد
+الكذوووووب والنصب والسرقة من المسؤولين وتحويل المشروع الى جهة اخرى واخذ عليه رشوة كبيرة يعيش عليها المسؤول الشفار بغض النصر عن شهرية الوظيفة وهكذا وهلم جرى
وكذالك محطات السفر انت هو الرقم 1 اتيت لتأخذ الرقم1 يعطيك رقم 10 فما فوق حيت باغي تدويرة.#مشكييييييل في هذا البلد
+الكذوووووب والنصب والسرقة من المسؤولين وتحويل المشروع الى جهة اخرى واخذ عليه رشوة كبيرة يعيش عليها المسؤول الشفار بغض النصر عن شهرية الوظيفة وهكذا وهلم جرى
7 - عمر الوزاني الأحد 05 غشت 2018 - 17:13
من خلال الملاحضات ديالي كشاب مغربي. كنطرح واحد السؤال المغاربة وصلات بيهم الدرجة انهم مبقاوش كيبغيو بلادهم و بغاو يهاجرو لاوروبا. فنظركم شنو كتسناو من شباب مستعادين يمشيو على واليديهم ؟؟؟؟؟لي تعدبو عليهم و كبروهم و قراوهم و فلخر يمشي يحرك ولا يهاجر؟؟؟؟؟ فيناهوا البر بالوليدين . مسألة اخرى الله يهدي الوليدين خاص يربو فولادهم حب الوطن كيف ما كان الحال و خاصنا نحمدو الله و نشكروه كاينين بلدان بغاو غير الامن و الامان شوفو سوريا شوفو اليمن شوفو فلسطين شوفو ليبيا. راه بمجرد كاين الامن و الامان و مكاينش المجاعة فالمغرب هادي نعمة من عند الله. الله يهدي هاد ااشباب ميبقاوش يفكرو فالهجرة يخليو بلادهم و يمشو عند بلادات الناس
تعليق غير لائق
-20
8 - محمد قيسي الأحد 05 غشت 2018 - 17:20
والله ثم والله لو فتحت الحدود أعني الذهاب إلى الخارج بدون فيزا والله لما بقي في المغرب احد وانا منهم ولو عمري اكثر من ستين سنة.انهم فعلا هم المؤمنون حقا.
9 - hassia الأحد 05 غشت 2018 - 17:37
حداري من الهجرة بأي تمن.وحدارى من تجار البشر خاصة من الشرق الأوسط,شرق أوروبا وأمريكا اللاتنية ليس كل عربى سعودى وليس كل زعر اوروبى مرفح وخاصة من رومانيا,بولونيا.اوكرانيا روسيا ويوغوسلافيا السابقة وصلا لهم لعضم كتر من لمغاربة لا تغركم المشاهد
المانى مغربى
المانى مغربى
10 - The Northern Citizen الأحد 05 غشت 2018 - 17:39
ألم يحن الوقت بعد لخلق "وزارة الحريك" في الحكومة, وغالبية المغاربة يريدون الفرار بجلدهم من جحيم بلدهم؟ أتساءل.
11 - المجيب الأحد 05 غشت 2018 - 17:43
بما أن فرص العمل متوفرة بأوروبا، لماذا تجد كثيرا من المغاربة يسرقون في المولات، أو يبيعون اقراص المخدرات في اركان الأزقة، او يتسولون ويبيتون في العراء؟؟ تجي تفهم تساطا !!
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