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كُتّاب وآراء
من ملتقى شبيبة البيجيدي
الأحد 05 غشت 2018 - 14:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سعيد الأحد 05 غشت 2018 - 15:10
العدالة و التنمية بدء يفقد بريقه بسببين الأول مدروس و مخطط له من أطراف نافدةو معروفة ،والثاني من وزرائه و قيادييه ناقصي الكاريزما و الكفاءة الذين استطاعوا المناصب رغم ادعاءهم بالزهد فيها والمصيبة هي في البديل الذي لن يكون إلا الأحزاب الإدارية (و هكذا سنظل في حلقة مفرغة ) الحل هو حكومة تكنوقراط ذات كفاءة والذي فرط 10 سنوات سجن و مصادرة جميع ثرواته
2 - منافقون بلا حدود الأحد 05 غشت 2018 - 15:26
يجب منع حركة تجار الدين ومنع كل انشطتهم الخرافية الان الارض ارض المغاربة والمغاربة يكرهون هده الجماعة الخرافية
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