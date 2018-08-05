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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | من ملتقى شبيبة البيجيدي

من ملتقى شبيبة البيجيدي

الأحد 05 غشت 2018 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الأحد 05 غشت 2018 - 15:10
العدالة و التنمية بدء يفقد بريقه بسببين الأول مدروس و مخطط له من أطراف نافدةو معروفة ،والثاني من وزرائه و قيادييه ناقصي الكاريزما و الكفاءة الذين استطاعوا المناصب رغم ادعاءهم بالزهد فيها والمصيبة هي في البديل الذي لن يكون إلا الأحزاب الإدارية (و هكذا سنظل في حلقة مفرغة ) الحل هو حكومة تكنوقراط ذات كفاءة والذي فرط 10 سنوات سجن و مصادرة جميع ثرواته
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2 - منافقون بلا حدود الأحد 05 غشت 2018 - 15:26
يجب منع حركة تجار الدين ومنع كل انشطتهم الخرافية الان الارض ارض المغاربة والمغاربة يكرهون هده الجماعة الخرافية
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