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كُتّاب وآراء
خديجة .. كفاح امرأة
الاثنين 06 غشت 2018 - 17:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - sami الاثنين 06 غشت 2018 - 17:35
اعانكي الله واعان كل النساء العاملات العفيفات
2 - طنجاوي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:43
مثل هده النساء تستحق وسام الملكي ماشي شيخات لكشطحو...... لك الله يا وطني
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