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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خديجة .. كفاح امرأة

خديجة .. كفاح امرأة

الاثنين 06 غشت 2018 - 17:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sami الاثنين 06 غشت 2018 - 17:35
اعانكي الله واعان كل النساء العاملات العفيفات
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2 - طنجاوي الاثنين 06 غشت 2018 - 17:43
مثل هده النساء تستحق وسام الملكي ماشي شيخات لكشطحو...... لك الله يا وطني
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