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كُتّاب وآراء
مع مراد البوريقي بكندا
الاثنين 06 غشت 2018 - 23:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي ناصح الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:09
يجب على المغرب دعم السعودية كما فعلت البحرين والإمارات وإصدار بيان وقطع العلاقات مع كندا. وكما فعل المغرب سابقا بقطعه العلاقات مع إيران.
يجب قطع العلاقات مع كندا لتدخلها في السعودية ويجب إعادة جميع المغاربة من كندا ويجب وقف القرعة ديال كندا.
يجب قطع العلاقات مع كندا لتدخلها في السعودية ويجب إعادة جميع المغاربة من كندا ويجب وقف القرعة ديال كندا.
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