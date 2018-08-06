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كُتّاب وآراء
أحفاد ناس الغيوان بكندا
الاثنين 06 غشت 2018 - 00:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - marokkii الاثنين 06 غشت 2018 - 00:40
غريبة هده الدنيا لوكان هدا الشاب مقرء مافوتش حتى طنجة ولاكن الغناء تفتح الطريق الى العالم في هدا الزمان
2 - bejaadi الاثنين 06 غشت 2018 - 00:54
Qu'est ce qu'on peut s'attendre de la progéniture des analphabètes qui radotaient les vulgarités des bergers !!!??? Les simples d'esprits vénèrent la vulgarité des chiakhes et des bergers hachakom
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