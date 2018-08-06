24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. مغاربة عشاق للتجوال يتحوّلون إلى ضحايا "رحلات جماعية منظمة" (5.00)

  2. "قادمون وقادرون" تشخّص أوضاع جهة بني ملال (5.00)

  3. اختطاف وفض بكارة يوقع بشاب في قبضة الدرك (5.00)

  4. الشناوي: الإعفاء ليس محاسبة .. ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء (5.00)

  5. الكتاني: الدولة تسعى إلى "تبليد المدن" عوض "تحضير البادية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أحفاد ناس الغيوان بكندا

أحفاد ناس الغيوان بكندا

الاثنين 06 غشت 2018 - 00:10

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - marokkii الاثنين 06 غشت 2018 - 00:40
غريبة هده الدنيا لوكان هدا الشاب مقرء مافوتش حتى طنجة ولاكن الغناء تفتح الطريق الى العالم في هدا الزمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - bejaadi الاثنين 06 غشت 2018 - 00:54
Qu'est ce qu'on peut s'attendre de la progéniture des analphabètes qui radotaient les vulgarités des bergers !!!??? Les simples d'esprits vénèrent la vulgarité des chiakhes et des bergers hachakom
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.