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كُتّاب وآراء
مطاعم السمك بأولاد موسى
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Azro الثلاثاء 07 غشت 2018 - 01:06
اشجع الناس التي تعتمد على نفسها وتخلق مشاريع كهذه ،الشيء الذي أكرهه في المغرب هو عدم النظافة والغش في الاكل كاستعمال اكل قديم ،زيت قديمة اواني متسخة ،و لمس الاكل بأيادي الله اعلم أين كانت،لا زلت اتذكر اكلت في احدى المطاعم المعرفة والغالية في فاس كاد ان يغشنى في الصرف حين أردت الأداء ،قمت في الصباح على مغص في بطني وقيء ودوران دهبت من خلاله للمستشفى وجلست لمدة أسبوع في البيت من شدة الآلام ،
2 - idrissi الثلاثاء 07 غشت 2018 - 01:32
رغم كل شيء فهناك شيء يفتقره المكان الا وهو القفازات ،الكل يشتغل ويوزع السمك في الصحون من دون قفازات،
3 - MOROCCO الثلاثاء 07 غشت 2018 - 02:01
تركيا رغم المشاكل والارهاب هاهي كتستقبل ازيد من 15 مليون سائح اجنبي ومن قبل المشاكل كانت كتستقبل 20 مليون سائح اجنبي,اسي بنادم راه في تركيا كاينين المطاعم يبيعو ليك ساندويش بدرهم وعادي جدا
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