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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أضرار المكيفات الهوائية

أضرار المكيفات الهوائية

الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:23
حاربو البرد كما تحاربو العدو منين جبتيها يا اخي
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2 - لعبيدي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:56
فقط أود أن أقول للاستاذ ان ما نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم بقولك حاربوا البرد كما تحاربون العدو ليس بحديث و شكرا على المعلومات التي زودتنا بها في حدود اختصاصك عن المكيف
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3 - ريح الجنة القادم من الغرب . الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:59
المكيفات الهواءية نعمة من نعم العلم علينا لاضرر منها إذا استعملت بالطريقة الصحيحة دون افراط أو تفريط مع ملاءمة قوة الضغط والتعديل وفق الحاجة . في مراكش قد نبرمجها أحيانا لما فوق الأربعة وعشرين بدرجتين خصوصا في عز الصيف عندما تكون الحرارة فوق الأربعين . أما المروحة فلاتجدي نفعا الا اذا كانت الحرارة نسبية ، وتشغيلها في الجو الحار يجعلها تعيد تدوير الجو الحار لا أكثر فتصبح غير ذات جدوى .
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4 - المجدوب الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:12
آلسلام عليكم
بنسبة للحديت الدي ستشهد به الأخ فهو لا وجود له ليس بضعيف بل لا وجود له أصلا
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