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كُتّاب وآراء
أضرار المكيفات الهوائية
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:11
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - رشيد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:23
حاربو البرد كما تحاربو العدو منين جبتيها يا اخي
2 - لعبيدي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:56
فقط أود أن أقول للاستاذ ان ما نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم بقولك حاربوا البرد كما تحاربون العدو ليس بحديث و شكرا على المعلومات التي زودتنا بها في حدود اختصاصك عن المكيف
3 - ريح الجنة القادم من الغرب . الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:59
المكيفات الهواءية نعمة من نعم العلم علينا لاضرر منها إذا استعملت بالطريقة الصحيحة دون افراط أو تفريط مع ملاءمة قوة الضغط والتعديل وفق الحاجة . في مراكش قد نبرمجها أحيانا لما فوق الأربعة وعشرين بدرجتين خصوصا في عز الصيف عندما تكون الحرارة فوق الأربعين . أما المروحة فلاتجدي نفعا الا اذا كانت الحرارة نسبية ، وتشغيلها في الجو الحار يجعلها تعيد تدوير الجو الحار لا أكثر فتصبح غير ذات جدوى .
4 - المجدوب الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:12
آلسلام عليكم
بنسبة للحديت الدي ستشهد به الأخ فهو لا وجود له ليس بضعيف بل لا وجود له أصلا
بنسبة للحديت الدي ستشهد به الأخ فهو لا وجود له ليس بضعيف بل لا وجود له أصلا
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