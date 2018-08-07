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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ثمن منصف لبيع الحليب

ثمن منصف لبيع الحليب

الاثنين 06 غشت 2018 - 23:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الصحراوي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:05
بلا بلا بلا بلا بروباكاندا للمنتوج واستقطاب نفسي دون نتيجة تذكر
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2 - ادريس البوعزيزي الثلاثاء 07 غشت 2018 - 00:08
ما علاقة الفلاحة و التجار بالموضوع؟ المشكل بين الشركة و الزبناء او المشترين...و هذا خلط للاوراق مقصود...ثم ان الزبون صار افتراضي اذ لا يظهر على ارض الواقع خوفا من المتابعات و لان لا احد يمثل الناس...اذن عوض اللف حول كرطونة الحليب تطرقوا للموضوع مباشرة اي بخفض الثمن و الرفع من الجودة و اما الفلاحين فمن كان يتكلم عنهم ؟ ثم لم يصمت وزير الفلاحة صاحب ملايير المحروقات مثلا؟ و لم يدفعون بالداودي للاحتراق؟ المشكل ديال وزر الفلاحة سي عزيز اخنوز و عليه الزهور عوض التواري الى الخلف لانه هذه هي عادته اي يهرب و يغبر كلما كان ثمة مشكل متعلق بوزارته (الاضاحي العام الفائت و اليوم قضية الحليب الخ)...اخنوز يستعمل حيلة الجبان كل مرة عند بروز اي مشكل يختبئ و يتواري و يترك بعض السدج مثل الداودي للعافية...حشوما...ياك رئيس حزب و ملاييري؟ اشنو خصك و علاش كتخبى؟ واجه بشجاعة المشاكل و الله في السعودية حبسوا كل لملايريا حتى حطو كل ما عندهم و سلخوهم سلخا...هذا ما ينقصنا فعلا...لان الرأسمالية المغربية جبانة و كلنا يتذكر احداث فاس و سلوكهم قبل الحماية الاستعمارية البغيضة التي ما تزال سارية المفعول...
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