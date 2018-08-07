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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنكيران يرد على تساؤل الملك

بنكيران يرد على تساؤل الملك

الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبوأروى الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:06
زمنك انتهى استعملت بطريقة ذكية من طرف المخزن .
إن كانت لك ذرة من المروءة اعتذر للمغاربة وتوارى إلى الأبد.
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2 - احمد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:10
سی بنکیران محن بزاف مسکین اوی ما یدوم حال اسی بن کیران الدوام لله غیر اصبر ما بقا ما دیر انت لی خدعتی الشعب برنامج لم تستطیع ان تنزل منه شیأ اوی عند الله یکون الخلاص اقطع من البطانه واعطی لمول الرأس
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3 - عبدالصمد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:14
الا الملك يا بنكيران...فالمغاربة متشبثون بملكهم وبامارة المؤمنين وليس من حقك ان تتطاول على شخص الملك
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4 - بن عفاس الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:15
خرج من الباب وبغا يرجع من الشرجم ياك انت ملكي الملك سيفطك الثلاجة بقا فيها
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5 - الكوتري الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:15
منذ متى كانت السياسة هي محاربة اصحاب المشاريع والاقتطاع من رزق عباد الله والعبث بصندوق المقاصة واللغة العنيرية الاقصائية
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