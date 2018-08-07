24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/08/2018
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:40
|13:38
|17:16
|20:27
|21:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- مع مراد البوريقي بكندا
- المخرج أولاد السيد يحتفي بجماليات الفوتوغرافيا في "كْلامْ الصّحرا"
- محاولة اختطاف طفلة تورّط شابا بناحية خريبكة
- ليديا الحية القادمة من أعماق إفريقيا
- غاني بمهرجان الشواطئ
أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا (5.00)
العُطلة والعيد والمدرسة.. حبل المصاريف يلتف حول عنق المغاربة (5.00)
- بنكيران للملك محمد السادس: ما ينقصك هو الرجال المخلصون - (181)
- المحكمة الابتدائية بتزنيت تُغرم "طبيب الفقراء" 3 ملايين سنتيم - (164)
- بنكيران: الملكية والتبنديق - (120)
- تسويق "حليب سنطرال" بتسعيرة جديدة خلال شهر شتنبر المقبل - (83)
- أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة تخيم على العلاقات بين السعودية وكندا - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنكيران يرد على تساؤل الملك
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 09:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - أبوأروى الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:06
زمنك انتهى استعملت بطريقة ذكية من طرف المخزن .
إن كانت لك ذرة من المروءة اعتذر للمغاربة وتوارى إلى الأبد.
إن كانت لك ذرة من المروءة اعتذر للمغاربة وتوارى إلى الأبد.
2 - احمد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:10
سی بنکیران محن بزاف مسکین اوی ما یدوم حال اسی بن کیران الدوام لله غیر اصبر ما بقا ما دیر انت لی خدعتی الشعب برنامج لم تستطیع ان تنزل منه شیأ اوی عند الله یکون الخلاص اقطع من البطانه واعطی لمول الرأس
3 - عبدالصمد الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:14
الا الملك يا بنكيران...فالمغاربة متشبثون بملكهم وبامارة المؤمنين وليس من حقك ان تتطاول على شخص الملك
4 - بن عفاس الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:15
خرج من الباب وبغا يرجع من الشرجم ياك انت ملكي الملك سيفطك الثلاجة بقا فيها
5 - الكوتري الثلاثاء 07 غشت 2018 - 10:15
منذ متى كانت السياسة هي محاربة اصحاب المشاريع والاقتطاع من رزق عباد الله والعبث بصندوق المقاصة واللغة العنيرية الاقصائية
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5