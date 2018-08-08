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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عادة "النزاهة" بمراكش

عادة "النزاهة" بمراكش

الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - adam الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:10
Un chaleureux bonjour à tous les merakechi et à tous nos compatriotes à travers le Monde.
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10
2 - مراكش الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:12
هاديك النزاهة هي لي خرجات على ولاد مراكش ...جا البراني سيطر على المدينة او ولاد مراكش شاطو ليهوم الطواكي فوق الراس...
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-5
3 - لبنى الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:14
و العيالات مسيكينات فين خليتوهوم!!!
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18
4 - لحسن من تمارة الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:15
نتا تنزه والمرأة والأولاد خليهم في الدار إتخنقو لي بغا النزاها إخرج ميمتو ومراتو والأولاد وبصحتكم
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30
5 - حكيمة الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:23
محلى النزاهة مع الناس القدام دوزوا فيها شلا ايام .... ياريت الزمن يرجع للوراء
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9
6 - langsam u. sicher الأربعاء 08 غشت 2018 - 01:39
مدينة العزة والشرف , افتخر بك يا م.ر.ا.ك.ش

لله مراكش الغراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن
ان حلها نازح الأوطان مغترب أسلوه بالأنس عن أهل وعن وطن
بين الحديث بها أو العيان لها ينشأ التحاسد بين العين والأذن
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0
7 - Proudly Imazighan الأربعاء 08 غشت 2018 - 01:54
do not worry bout about women they are also sitting somewhere outside gossiping and killing the time
it is very hot they cannot stay home
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-1
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