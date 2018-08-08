24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/08/2018
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- المخرج أولاد السيد يحتفي بجماليات الفوتوغرافيا في "كْلامْ الصّحرا"
- ليديا الحية القادمة من أعماق إفريقيا
- قراءة في إعفاء الملك للمسؤول الأول عن أم الوزارات
- روسيا تحذر من انضمام جورجيا إلى حلف "الناتو"
- اليزيدي يروي 12 قصة لـ "مشاهير في مطعم"
خلافات الهجرة تهدد وحدة أوروبا .. والاتحاد يستميل المغرب وتونس (5.00)
هيمنة الإدارة المركزية تصعّب نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات (5.00)
حروق "الحناء السوداء" تفسد استجمام بريطانيين بعاصمة سوس (5.00)
زهرة العلمي .. يدان ناعمتان تقتحمان الكاريكاتير الرّجالي بالمغرب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عادة "النزاهة" بمراكش
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 23:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - adam الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:10
Un chaleureux bonjour à tous les merakechi et à tous nos compatriotes à travers le Monde.
2 - مراكش الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:12
هاديك النزاهة هي لي خرجات على ولاد مراكش ...جا البراني سيطر على المدينة او ولاد مراكش شاطو ليهوم الطواكي فوق الراس...
4 - لحسن من تمارة الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:15
نتا تنزه والمرأة والأولاد خليهم في الدار إتخنقو لي بغا النزاها إخرج ميمتو ومراتو والأولاد وبصحتكم
5 - حكيمة الأربعاء 08 غشت 2018 - 00:23
محلى النزاهة مع الناس القدام دوزوا فيها شلا ايام .... ياريت الزمن يرجع للوراء
6 - langsam u. sicher الأربعاء 08 غشت 2018 - 01:39
مدينة العزة والشرف , افتخر بك يا م.ر.ا.ك.ش
لله مراكش الغراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن
ان حلها نازح الأوطان مغترب أسلوه بالأنس عن أهل وعن وطن
بين الحديث بها أو العيان لها ينشأ التحاسد بين العين والأذن
لله مراكش الغراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن
ان حلها نازح الأوطان مغترب أسلوه بالأنس عن أهل وعن وطن
بين الحديث بها أو العيان لها ينشأ التحاسد بين العين والأذن
7 - Proudly Imazighan الأربعاء 08 غشت 2018 - 01:54
do not worry bout about women they are also sitting somewhere outside gossiping and killing the time
it is very hot they cannot stay home
it is very hot they cannot stay home
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7