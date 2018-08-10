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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | منازل آيلة للسقوط بمارتيل

منازل آيلة للسقوط بمارتيل

الجمعة 10 غشت 2018 - 11:43

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1 - حلالة 59 الجمعة 10 غشت 2018 - 12:04
مارتيل الجميلة العذراء حسنة الموقع و التموقع ذات الناس الأصليين الطيبين و التي مع الأسف أصبحت نقطة سوداء ذاخل البلاد. هي مركز تجارة المخذرات و مركز الشواذ و البيوت المجهزة لنشاط البغاء. و تبييض الأموال و كل أنواع الرذيلة. بينما سكانها الأصليون الطيبون يعانون في صمت لأنهم يقتاتون عن بعد من هذه المحرمات. حيث لا تنمية و لا شغل و لا استثمار شريف. و هاهم اليوم قد يدفنون أحياء في أي لحظة تحت أنقاض بيوتهم المهددة بالسقوط. حيث لا بديل لهم و لا ناظر إليهم
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