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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطر جهل خلطة الحناء

خطر جهل خلطة الحناء

الخميس 09 غشت 2018 - 21:28

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1 - سوبيرملن الخميس 09 غشت 2018 - 22:00
نصيحة للناس اللي كيخليو زوجاتهم انقشوا راه لمراة كتركب فيها الحساسية وكتشمكر والبيت الذي يكون فيه النقيش كانه حانة تشمكير وتحس برواىح كريحة الحناء للجمال عادية كما كان يفعل الاولون ومضيعة للوقت النقاشة تاخذ زوجتك ليلة كاملة انه عالم التشمكير والدليو
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