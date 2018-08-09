24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/08/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:05
|06:41
|13:38
|17:16
|20:25
|21:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- الشعب يريد.. بنكيران من جديد
- سؤال النخبة
- تخرج أول دفعة من "مرافقي الحياة المدرسية"
- الريفي: من مصر إلى كندا .. "خالف تُعرف" تليق بمشواري الفني
- جَــــــرٌّ اللِّسـان: لا ينقصنا أي شيء
"فيدرالية اللحوم" تثمّن ترقيم الأضاحي وتنوّه بـ"الجزّار ديَالِي" (5.00)
- "حادث سير اخشيشن" يثير جدل تطبيق القانون و"استغلال النفوذ" - (121)
- الوزير الأول الكندي: السعودية حققت بعض التقدم في حقوق الإنسان - (89)
- البوليساريو ترحب بإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب حول الصحراء - (89)
- القضاء يتشبث بالاعتقال خلال البت في التهم الجنسية ضد طارق رمضان - (52)
- هل تسعف أموال أوروبا المملكة في تحمُّل عبء تدفّق المهاجرين؟ - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خطر جهل خلطة الحناء
الخميس 09 غشت 2018 - 21:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سوبيرملن الخميس 09 غشت 2018 - 22:00
نصيحة للناس اللي كيخليو زوجاتهم انقشوا راه لمراة كتركب فيها الحساسية وكتشمكر والبيت الذي يكون فيه النقيش كانه حانة تشمكير وتحس برواىح كريحة الحناء للجمال عادية كما كان يفعل الاولون ومضيعة للوقت النقاشة تاخذ زوجتك ليلة كاملة انه عالم التشمكير والدليو
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1