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كُتّاب وآراء
أسعار لقاء البارصا بطنجة
الخميس 09 غشت 2018 - 16:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - صقر الخميس 09 غشت 2018 - 17:14
أصلا هذه المقابلة ليست للمغاربة رغم انها بطنجة.
2 - متابع الخميس 09 غشت 2018 - 17:26
الحل ساهل الخاوة المقاطعة الحبيب ديالي خليه يلعب بوحدو ياك الحليب غالي قاطعتوه حتى الكرة قاطعوها هاهاها
3 - عدول الخميس 09 غشت 2018 - 17:30
هادي راها البارصا وهادي البطولة الاسبانية... الأسعار هوما هادو... زيدون الاقبال والطلب على الحاجة هو اللي كيرفع الثمن ديالها ومقابلة من هاد الحجم غادي يكون الطلب كبير جدا سواء من الجانب الاسباني او المغربي
4 - intidam الخميس 09 غشت 2018 - 17:35
ماشي مشكل إديرو حتى 2000 درهم الله يجعل البركة في المقهى 700 دراهم وهانتا مهني
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