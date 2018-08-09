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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تدخل أمني بمدينة فاس

تدخل أمني بمدينة فاس

الخميس 09 غشت 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - time الخميس 09 غشت 2018 - 17:35
il faut que les marocans achetes des smartphones de qualite pour prendre des video clear
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-5
2 - مغربي وطني الخميس 09 غشت 2018 - 17:36
كل ذلك لأنهم يجدون راحتهم في السجن اما لو الحكم عليهم بالأعمال الشاقة المؤبدة لكانوا تربوا وكانوا عبرة لمن سولت له نفسه إثارة الفوضى والاعتداء على الناس في الشارع وضح النهار
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