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كُتّاب وآراء
بيع القهوة من أجل الدراسة
السبت 11 غشت 2018 - 21:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سفيان الشعبي السبت 11 غشت 2018 - 21:08
الخجل الحقيقي هو ان تمد يدك لغيرك و في جيب غيرك .. دروب الرجال لا يعرفها الا الرجال وانت من الرجال .اسأل الله ان ينير دربك
2 - hoss السبت 11 غشت 2018 - 21:25
كل شيء يهون من اجل الدراسة الاهم هو ان تصل الى الهدف الاسمى انا بدوري بعت القزبور والان انعم بحياة سعيدة موظف وزوجتي موظفة واصبح كل المعانات ذكرى جميلة الام الهدف سجل واعانك الله
3 - rachid السبت 11 غشت 2018 - 21:26
تنويه للطلبة اللذين لا يدخنون و عندهم حس بالمسؤولية. سواءا من الناحية الدينية أو من الإجتماعية أو الدراسة أو تقديم شيء لهذا البلد.
4 - hicham السبت 11 غشت 2018 - 21:29
ماشي عيب .نطلب من الله أن يعينك في طلب الرزق الحلال. سيد الرجال خادمهم
5 - متفائل السبت 11 غشت 2018 - 21:30
نموذج مشرف .فليخجل اولئك الذين يسلبون الناس ارزاقهم ليشتروا بها الموبقات .لعنة الله عليهم الى يوم الدين .ارفع رأسك أنت رجل والرجال قلائل.
6 - galenstraat السبت 11 غشت 2018 - 21:32
الذي اعجبني في هذا الشاب يحمل قميص شركة الاتصالات الهولندية Ziggo لو كان بهولندا لن يحمل القهوة ويجوب الشوارع ولكن سيعمل بعزه وكرمه
7 - من غوجين القصر الصغير السبت 11 غشت 2018 - 21:33
الله اعاونو على الزمان برافو برافو ترفع له القبعة العمل بشرف افضل من..........
8 - بائئع الخير السبت 11 غشت 2018 - 21:33
هناك عشرات المهن يمكن لشباب الاستفاذة منها ماديا... ..فلو ذخلت وزارة تشغيل وتنمية البشرية..وجب جزء صغير جدا من المال+العقل=ابتكار حرفة ناجحة...ربي يبارك.
9 - ادريس السبت 11 غشت 2018 - 21:40
أعانك الله أخي فكرة ممتازة الحياة تجارب كلنا مررنا من هده التجارب التي تصقل شخصية الفرد شوينا لكبال بعنا الديطاي انهينا دراستنا العليا وهاجرنا المغرب
10 - nadia السبت 11 غشت 2018 - 21:43
je duis fiere de toi..et rapelle toi que Les gens Les qui on the eu du succes on the commece a zero et ils ont passe par Des moments difficiles . Allah y3Wnake
11 - موظف السبت 11 غشت 2018 - 21:54
لا زلت أتذكر كيف كنت أقضي العطلة الصيفية لما كنت طالبا بكلية العلوم كنت أشتغل عامل في البناء مما كان يساعدني على توفير بعض المال لاستئناف الموسم الجامعي..رغم قساوتها كانت مرحلة رائعة جعلت مني إنسانا يعرف معنى الحياة ويقدر الإنسان مهما كان شأنه...بعض الطلبة الأصدقاء اشتغلوا معي يتبوؤون الآن مناصب عليا...تحية لكل مثابر مجد طموح.
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