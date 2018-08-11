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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الحشرة القرمزية بتمارة

الحشرة القرمزية بتمارة

السبت 11 غشت 2018 - 19:13

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1 - abybakk السبت 11 غشت 2018 - 19:41
Ce qui est bizarre, c'est qu'on sait toujours pas si on doit consommer cette année ce fruit ou pas, aucune communication officielle du ministère de l'agriculture et de la santé
autre remarque, les gens disent que les médecins sont venus pour examiner ces maladies mais personne n'a dit si ces médecins ont proposé aux gens des traitement pour ces plantes
Question: Est ce qu'il y a ou il n y a pas de traitement pour cette maladie?
est ce que tout le Maroc est touché ou juste quelques régions?
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