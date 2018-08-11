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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أكلة "كران" بوجدة

أكلة "كران" بوجدة

السبت 11 غشت 2018 - 22:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Jawhara السبت 11 غشت 2018 - 22:59
التحلية المفضلة عند زوجي حفظه الله وأطال عمره ....تحياتي لناس الجهة الشرقية : مضيافين ومصوابين . ماشاء الله المغرب كله خيرات غي الله يهدي نفوس للي ساكنينه .
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2 - موحا موركان السبت 11 غشت 2018 - 23:10
على دكر أكلة "كران" الوجدية هناك نكتة عن هده الأكلة إد يحكى أن مواطنا فرنسيا جاء عند أحد أصدقائه إلى مدينة وجدة ولما تدوق أكلة كران أعجبته كثيرا وكان كل يوم يأكلها سواء في بيت صديقه أو عندما يكون هو وصديقه يتجولان وسط المدينة. وقبل أن يعود الفرنسي إلى بلاده طلب من الوجدي بأن يكتب له الوصفة الكاملة لهده الأكلة كي يطهو مثلها في بلاده. وهدا ما فعل مند اليوم الأول ولكنها لم تكن دات جودة مثل التي كان يأكلها في المغرب واتصل بصديقه لخبره بدلك. فكان جواب المغربي بأنه ينقصك مكون آخر للأكلة كي تكون لديدة مثل المغربية وقال له ما هي؟ ورد عليه بالفرنسية : il te manque un peu de saleté
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3 - amani السبت 11 غشت 2018 - 23:12
اسمه في طنجة كلينطي لذيذ ورائع خصوصا في فصل الخريف و الشتاء يمكن اكله بدون خبز. بصحة وراحة.
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