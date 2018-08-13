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كُتّاب وآراء
الأمن بمطار أكادير
الاثنين 13 غشت 2018 - 00:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - hamid الاثنين 13 غشت 2018 - 00:25
vous faites peur aux touristes avec vos moustaches d'ali baba:-)
3 - marocain الاثنين 13 غشت 2018 - 00:41
La dernière séquence a attiré mon attention : "Si vous n'êtes pas passager vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'aeroport" , c'est un vrai scandale, l'aéroport est un espace de commerce et d'activité où les gens peuvent y rentrer et attendre leur famille tranquillement, c'est lamentable de garder les gens dans la rue pour recevoir quelqu'un de l'aeroport
4 - la la Rano الاثنين 13 غشت 2018 - 00:46
justement le makiage sur'' la khenouna''...vous manquez la perfection du travail en securite...
5 - جمال الاثنين 13 غشت 2018 - 00:49
ضمان الإنسيابية في المطار أم في المستشفيات و..... ضمان هو الإنتضار حتى موعد أخرى
6 - Karim الاثنين 13 غشت 2018 - 01:06
انا أكاديري مقيم في فرنسا ولتشفوه في الفيديو غير تمثيل . الجمارك خدامين بالبطيئ . إتنان موظفين الجمارك في شباك واحد عمرها ما كانت. كلمات ترحيب كمرحبا أو غير سلام منعدمة عندهم أما المطار أحسن منها محطة القطارات مدينة مراكش و الرباط بالكثير .
7 - moussa الاثنين 13 غشت 2018 - 01:08
I don’t understand why people can’t go into the airport without a passport or travel docs!!??? Total non sense, people should be allowed to accompany their family members or friends to the airport, here in the U.S I get to accompany my parents all the way to the plane itself .
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